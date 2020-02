Mai mulți elevi au murit luaţi de o viitură în indonezia

16:30

Prezentând în fața presei raportul la 100 de zile de activitate a executivului (după ce a eșuat în intenția de a-l prezenta în plenul Parlamentului), Ion Chicu, și-a exprimat speranța că, odată cu restabilirea funcționalității, Consiliul Suprem al Magistraturii, dar și Procuratura vor putea să joace un rol important în combaterea corupției printre judecători. Potrivit lui, în mod special, organele statului „se vor ocupa de judecătorii pentru care Moldova plătește deja sute de milioane de lei ca urmare a deciziilor CEDO”. „Am văzut că, după cele 70 de milioane de lei venite spre plată săptămâna asta, ca urmare a pierderii cauzei tocmai în 2011, din urmă vin sume și mai mari. Încă mai mari crime făcute de judecători, încă mai scump ne vor costa. Cine trebuie să le plătească pentru mine e clar și am declarat asta”, a menționat premierul. Ion Chicu mizează pe susținerea deputaților când Guvernul va veni cu proiectul de modificare a legislației, așa ca „judecătorii să nu-i mai poată apăra pe cei care au prejudiciat cu milioane statul, blocând acțiunile în regres ale Ministerului Justiției”. Premierul a ţinut să sublinieze că nu toți judecătorii sunt corupți și mulți dintre ei merită respectați. Conceptul de reformă a justiției trebuie consultat pe larg cu societatea civilă, partidele politice, profesioniștii din domeniu, partenerii de dezvoltare, spune şeful executivului. „Peste câteva zile, vom organiza cu suportul partenerilor din Consiliul Europei, UE, SUA și alții un eveniment de consultare a conceptului de reformă, sub auspiciul premierului”, a spus prim-ministrul. Organele competente ale statului se vor preocupa de verificarea integrității și corespunderii cheltuielilor judecătorilor cu veniturile oficial declarate. Premierul declară că a elaborat și promovat prin Guvern proiecte de modificare a legislației și Constituției, menite să reducă posibilitatea implicării politicului în justiție. „De exemplu, am votat excluderea ministrului justiției din CSM, am redus competențele președintelui țării la numirea judecătorilor”. Premierul speră că aceste modificări vor fi susținute şi de Parlament.