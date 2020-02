Ministerul sănătății va procura patru tipuri de ambulanțe. Unde urmează să fie repartizate acestea

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va procur patru tipuri de ambulanțe (B 4x2, B 4x4, C 4x2 și C 4x4) noi. Conform contractului de achiziții publice din 16 aprilie 2019, ambulanțele vor fi procurate de la companiile asociate turcești „Das Özel Sağlık Hiz. Ltd. Ști” și „Gizerler oto Motorlu Araçlar A.Ș.”. Valoarea contractului depășește 10,6 milioane de euro. Articolul Ministerul sănătății va procura patru tipuri de ambulanțe. Unde urmează să fie repartizate acestea apare prima dată în #diez.

