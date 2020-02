Accident rutier la Sîngerei. O șoferiță însărcinată în luna a șaptea, a adormit la volan și s-a trezit în șanț

18:10

Îmbrăcați ca de paradă, peste 220 militari întermen au depus jurământul de credință Patriei la Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți. În cadrul festivităţii, au fost demonstrate tactici de luptă corp la corp. Toți cei prezenți au putut face cunoștință cu armamentul, tehnica și echipamentul militar. Sergiu Buduianu are 18 ani. Tânărul a decis să facă carieră militară și să servească patriei, așa cum au făcut-o toți bărbații din familia lui. De mic copil am visat să devin un bărbat adevărat, de pentru a demonstra că pot și că am abilități. Toată familia mea a servit Republicii Moldova, tatăl, bunicul, cred că trebuie să […]