Tiraspolul critică dur decizia Chișinăului de a nu mai accepta plăți prin băncile transnistrene

Omul de afaceri Valentin Eșanu, președintele Asociației Patronale a Metalelor, declară că unii angajați de la „Metalferos” ar amenința agenții economici care vor să semneze contracte cu uzina metalurgică din Râbnița. El crede că Tiraspolul ar putea cere Executivului ca pe piața din R. Moldova să fie acceptate companiile din regiunea transnistreană pentru colectarea metalelor feroase și neferoase și exportul lor, dar fără acte pentru export. Există riscul, dacă „Metalferos” blochează accesul, ca companiile transnistrene să cumpere metalul pe loc și când acest lucru se va întâmpla, vor dispărea afacerile. Valentin Eșanu crede că statul și mediul de afaceri vor avea de pierdut.Europa Liberă: Guvernarea spune că ar fi bine ca „Metalferos” să fie privatizat. E o idee bună?„Metalferos” trebuie privatizat atunci când va fi liberalizată piața... Valentin Eșanu: „Nu este o idee bună. La momentul actual nu este o idee bună. „Metalferos” trebuie privatizat atunci când va fi liberalizată piața, să poată exporta toate companiile, nu cum e în prezent – exportă doar compania „Metalferos”. Și trebuie de făcut o evaluare a companiei, cât costă. Nu trebuie de făcut în grabă, trebuie chemați experți internaționali ca să vedem cât costă. Acum riscăm compania „Metalferos”, din datele pe care le dețin eu, să fie privatizată de oameni din Transnistria.”Europa Liberă: De ce ar trebui să fie implicată regiunea transnistreană?Valentin Eșanu: „Vă explic. Este deficit bugetar care, după datele mele, ei au s-o scoată la vânzare la prețul de aproximativ 400-500 de milioane. Și doi: este înțelegere ca Uzina metalurgică din Râbnița prin persoane interpuse să privatizeze compania „Metalferos” pentru a dicta cu prețurile și cu metalul din Republica Moldova, deoarece unicul cumpărător care este în ziua de astăzi la metal uzat este Uzina metalurgică din Râbnița. Adică, ei dictează cu ce preț cumpără de la noi. Privatizând compania „Metalferos” și deținând puterea în stat, Uzina metalurgică nu va cumpăra metalul cu 250 de dolari cum este acum, dar îl va cumpăra cu 200 și oamenii, de voie, de nevoie au să-l ducă, că în altă parte alternativă nu este. Și acesta-i scopul financiar. Un simplu calcul: prețurile de 50, de 30 de dolari la tonă, depinde cum au să joace, ei își răscumpără întreprinderea „Metalferos” timp de un an de zile. Și pe viitor ei sunt siguri că au un preț mic, dar va avea de suferit iarăși cetățeanul.”Europa Liberă: Cât metal uzat ar fi în Republica Moldova?Valentin Eșanu: „O cantitate medie de 25-30 de mii de tone lunar, această cantitate se menține în ultimii cinci ani de zile.”Europa Liberă: De unde se adună?Valentin Eșanu: „Câte automobile se importă, câtă tehnică, cât utilaj, câte demolări și din producere... De exemplu, Dvs. construiți o casă, vă rămân bucăți de metal, armătură, chestii și toate acestea oamenii le adună și le aduc. La construcția blocurilor înalte care se fac, iarăși sârmă, diferite bucăți de metal de la producătorii de diverse elemente sau piese de metal. Ele sunt, cantitatea aceasta plus-minus se adună.”Europa Liberă: Chiar e atât de acerbă concurența, încât cei mici se tem ca cel mare să nu-i înghită? Aveam impresia că noi nu vorbim cu prim-ministrul, ci vorbim cu cineva care își bate joc de noi... Valentin Eșanu: „Noi de concurență nu ne temem. Dacă ar fi concurența loială, „Metalferos” nu ar rezista. Compania în două-trei luni de zile ar da faliment, deoarece ea lucrează numai ca monopolist. Vă dau un exemplu: Guvernul Maia Sandu în ultima zi de guvernare a liberalizat piața metalelor feroase și neferoase. De facto, ea a fost liberalizată fix pe-o lună de zile. Eu am primit licența, prima licență, la export și primul am încheiat contract cu Uzina metalurgică din Râbnița. Am activat o lună de zile, noi am îndeplinit volumul conform contractului și supraplus am dus, dumnealor au rămas foarte mulțumiți. Când am cerut oferta pentru luna viitoare la data de 25, mie mi-au dat prețul în jumătate la Uzina metalurgică din Râbnița față de luna ianuarie. De fapt, scopul îl știm, este implicarea guvernării, direct a conducerii țării. Aici nu-mi este frică să spun și am și dovezi, deoarece m-am adresat președintelui Republicii Moldova în luna ianuarie, când Ministerul Economiei a blocat accesul căii ferate în Transnistria, l-a blocat numai ca să nu dea voie să lucreze vreo întreprindere din Moldova în afară de „Metalferos”. Au fost diferite presiuni, eu m-am adresat cu o scrisoare către dl președinte pentru a organiza o audiență, ca președinte al Asociației Patronale a Metalelor, să explic ce se întâmplă pe piață și nici până în ziua de azi nu am primit un răspuns. Am fost invitat la dl prim-ministru acum două sau trei săptămâni în urmă și eu aveam impresia că noi nu vorbim cu prim-ministrul, ci vorbim cu cineva care își bate joc de noi. Noi îi spunem problemele reale care sunt, dumnealui ne răspunde că acestea sunt vorbe de la piață. Păi, vorbe de la piață... Asta a durat o lună de zile liberalizarea la metale. Acum, pe moment noi ne-am oprit, sute de oameni pe care-i avem angajați stau fără lucru și mii de cetățeni care nu pot să-și hrănească familiile, deoarece la noi toată republica aducea metale din toate colțurile Moldovei, au rămas fără muncă.”Europa Liberă: Dar ce deznodământ al acestei probleme vedeți Dvs.? Cum poate fi soluționat, aplanat conflictul, problema?Valentin Eșanu: „Aici trebuie să se implice Consiliul Concurenței. De ce la o companie care duce un volum îi dă un preț, iar la alta – nu? Prin această metodă au trecut monopolul din Republica Moldova în Transnistria, adică prim-ministrul spune că „noi nu avem monopol, poftim, duceți-vă și exportați”, dar în realitate e blocat în partea cealaltă. Și foarte mulți agenți economici deja ne mobilizăm, am discutat inclusiv cu directorul portului Giurgiulești și ne mobilizăm mai multe companii pentru a ieși la export în Uniunea Europeană, în Turcia, în alte țări, căutăm piață de desfacere. Va dura, tranzacția de schimbare va dura, dar iarăși, cel mai convenabilă este Uzina metalurgică, deoarece este logistica, costă mai puțin drumul.”Din „Metalferos” „mulg” două partide finanțarea și întreținerea - Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat... Europa Liberă: Se zicea până la plecarea dlui Plahotniuc că el ar avea interacțiune directă cu această entitate, „Metalferos”. Acum nu mai este dl Plahotniuc. De ce nu s-a stopat ghemul de probleme?Valentin Eșanu: „Dvs. ați pus întrebarea corect, dar eu aș mai adăuga ceva. La ziua de azi, „Metalferos” este controlat de Vladimir Andronachi, tot același om care...”Europa Liberă: Deputat?Valentin Eșanu: „Deputat în parlament din partea Partidului Democrat. Andronachi a dispărut din Moldova și la un moment dat brusc a apărut și așa de bine mergea prin parlament și liber... Dodon i-a dat asigurări că nu-l atinge, Andronachi controlează „Metalferos”, dar a numit din spate care controlează „Metalferos” direct pe Victor Chiriac, fostul director la „Metalferos” din anul 2009 până în 2014, cel care a fost implicat în toate furturile. Din partea Partidului Socialiștilor controlează Serghei Catană, nașul lui Igor Dodon. Noi ne cunoaștem foarte bine, eu am avut contract cu ei, m-au „futbolit” atunci când încă nu era liberalizarea. Din „Metalferos” „mulg” două partide finanțarea și întreținerea - Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. De aceea am și zis că nu degeaba a apărut Andronachi și, dacă ați văzut, el este ales și vicepreședinte al Partidului Democrat. Finanțarea Partidului Democrat - Plahotniuc doar nu le mai dă bani acum, s-au divizat și ei se finanțează acum, se întrețin din banii de la „Metalferos” și Partidul Socialiștilor, și Partidul Democrat, care-i în frunte cu Andronachi.”Europa Liberă: Dar atunci când constatați Dvs. aceste lucruri, pe ce vă bazați, pentru că cum iei banii de acolo, îi aduci la partid?Valentin Eșanu: „Ei procură metalul cu 170 de dolari, îl vând la „Metalferos” cu 220, cu 210, depinde de preț, adică ei au venitul de 40-50 de dolari la tonă și înmulțim la cantitatea de 25 de mii de tone, în medie, pe lună și iese un milion de dolari numai din metalul negru și fix așa schemă este și la metalul colorat.”Numai în cazul în care ne vom reorienta, atunci Uzina metalurgică, văzând că pierde metalul, se va întoarce cu fața spre noi... Europa Liberă: Ce soluție propuneți Dvs.?Valentin Eșanu: „Soluția pe care o văd eu acum este să se implice prim-ministrul, inclusiv ministrul economiei pentru a invita reprezentanții Uzinei metalurgice din Râbnița la Chișinău și să discute din ce considerente ei lucrează numai cu „Metalferos” și nu cu alte întreprinderi. Și a doua soluție care durează, dar sper că în timpul apropiat să ne orientăm spre alte piețe de desfacere. Numai în cazul în care ne vom reorienta, atunci Uzina metalurgică, văzând că pierde metalul, se va întoarce cu fața spre noi. Apropo, aici mi-am amintit ceva. Știți, din banii aceștia „Metalferos” are, cum îi spunem noi, o armată de foști polițiști, procurori din Serviciul de Informații și Securitate, care din banii aceștia se ocupă cu filarea agenților economici, a oamenilor de afaceri, a opoziției, au diferită tehnică și utilaj. Recent un angajat de-al meu a depus o plângere la poliție că suntem filați, i-am prins în flagrant, și niciun rezultat. Și mai interesant e că toate aceste firme sunt ale lui Andronachi, dar cuibul la toate firmele-căpușă care sunt la „Metalferos” se află în comuna Bubuieci, este o bază de metal și acolo sunt toate firmele-căpușă ale Partidului Democrat și ale socialiștilor deja, care sunt controlate de sus de Andronachi și Nicolai Pelin. Totodată, firmele acestea pe care le administrează Țulea Andrei-feciorul și Țulea-tatăl Constantin, ei le administrează la indicația lui Andronachi și nimeni, niciun raport din procuratură nu a arătat că firmele acestea sunt implicate în furtul miliardului. Prin firmele acestea au fost sustrași bani din Banca de Economii. Eu atrag atenția procuraturii, Ministerului de Interne pentru a investiga firmele celea care erau la Bubuieci, care colectau metal, apropo, deja ele-s închise, luate altele. Cum le folosesc?De ce în societate se vorbește că scopul privatizării „Metalferos” ar fi astuparea urmelor? „Metalferos” îi curat acolo, pentru că toți făceau firme-căpușe, dar ele toate sunt închise, lucrau jumătate de an sau un an de zile și se închideau. Și firmele celea care erau implicate în furtul miliardului și care sunt administrate de Țulea Constantin și Andrei acum sunt închise, dar prin ele au trecut banii la Andronachi de la Banca de Economii care au fost scoși. Aici trebuie iarăși procuratura când va fi liberă să poată discuta. Eu mă mir, am fost audiat în calitate de martor de Procuratura Anticorupție, de poliție, după ce am fost audiat de poliție, polițiștii cei care au făcut percheziție au fost arestați și nu vorbește nimeni cum Plahotniuc este implicat în furtul de la „Metalferos”. Firmele care vindeau metalul colorat transferau banii în offshore-urile lui Plahotniuc care se aflau în Pribaltica (țările baltice) și la Procuratura Anticorupție sunt dovezile acestea. Din 2015 până în 2019 au fost transferate 30 de milioane de dolari de pe conturile firmelor care vindeau metal prin companii offshore ale lui Plahotniuc pe care figurează familia Plahotniuc. Este interpelarea făcută de Procuratura Anticorupție în Pribaltica, de la care a venit răspuns că el este proprietarul și nimeni nu este tras la răspundere. Pentru ce motiv procurorul Rurac și-a dat demisia? Deoarece el a început a investiga, inclusiv l-a chemat la audieri și pe dl Candu, care a refuzat să vină.”Europa Liberă: Pentru criticile pe care le aduceți, v-au trimis și pe Dvs. după gratii și vi s-a reproșat că ați fi spălat și Dvs. anumite sume de bani și că acum este o răzbunare a Dvs. pe cei care guvernează.O armată de foști polițiști, procurori, din banii aceștia se ocupă cu filarea oamenilor de afaceri, a opoziției...Valentin Eșanu: „Dna Valentina, dacă eu eram implicat într-o schemă sau alta, stând doi ani de zile în pușcărie – în arest preventiv, atrag atenția! –, nu au venit să-mi deschidă alte dosare, să mă țină în arest preventiv pentru un gard, că râdea toată lumea și acum alt dosar mi se fabrică tot cu construcția unui gard al unui alt punct de colectare deja. Este de râs și de plâns, dar eu am spus despre toate furturile pe care le fac ei.”Europa Liberă: Și Dvs. acum căutați dreptate în instanță?Valentin Eșanu: „Da. Apropo, deja o mică victorie avem. La Curtea Supremă de Justiție am câștigat instanța cu actul Inspectoratului Fiscal, pe care mi l-au desenat de nouă milioane și ceva de lei. Adică, prima instanță când era Plahotniuc le-a dat câștig lor, la Curtea de Apel am câștigat noi actul, am câștigat instanța, Inspectoratul Fiscal a atacat la Curtea Supremă de Justiție și noi am câștigat și la Curtea Supremă de Justiție. Adică pe mine instanța deja m-a făcut nevinovat automat în toate cele ce s-au întâmplat. Noi acum trebuie să mergem pe procedură, să tragem persoanele vinovate la răspundere, pentru ce am stat doi ani de zile în pușcărie eu, pentru ce mi-au luat afacerea, pierderile financiare, distrugerea familiei și altele.”Europa Liberă: Dar afacerea v-au întors-o?Valentin Eșanu: „În momentul de față, da, dar aproape doi ani și jumătate n-am avut activitate.”