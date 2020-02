Concurs de fotografie! Devino Ambasador/Ambasadoare Media pentru #ObiectiveGlobale

19:00

Interpreta de succes, SEEYA a decis să vină în atenția fanilor cu o noua piesa fresh. Aceasta a lansat o nouă piesă intitulată ”LOVE IN TANGER” fiind un featuring cu Alex Mica. Piesa ”Love in Tanger fiind combinată cu influenţe Reggaeton. Noul produs muzical este in colaborare cu Voices media. Regia videoclipului ii apartine Calatorie […]