Dodon e nervos că „subalternii” săi și ai lui Chicu vând PĂDURILE MOLDOVEI

Statul român ignoră, complet, depozitul de deșeuri radioactive de la Koslodui din Bulgaria in care se vor depozita 350.000 tone.Marți, 18 Februarie 2020, la Craiova, finanțatorul depozitului de deșeuri radioactive a organizat o dezbatere privind depozitul de deșeuri ce se construiește in perimetrul centralei atomo-electrice de la Koslodui.Au participat ong-uri din Bulgaria și România, precum și viceprimarul Craiovei și primarul Kosloduiului. Din partea autorităților centrale, nimeni.După ce a spus câteva cuvinte, viceprimarul Craiovei a plecat, cu toate că in oraș se înregistrează o creștere alarmantă a cancerelor, așa cum arată statisticile din spitale, medicii afirmând că efectele Koslodui devin extrem de vizibile.