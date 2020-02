VIDEO / SCANDAL ÎN PARLAMENTUL R. MOLDOVA. Deputații din opoziție au BLOCAT tribuna Legislativului și nu i-au permis lui Chicu să citească raportul de 100 de zile

10:50

Fructele si legumele sunt excelente surse de nutrienti, vitamine, minerale, antioxidanti. Multi dintre acesti nutrienti sunt binecunoscuti pentru efectele lor asupra sanatatii umane. Dintre toate fructele si legumele, exista 8 super-alimente care contribuie atat la cresterea nivelului de energie, cat si la imbunatatirea starii de spirit. Pudra macaMaca vine tocmai din inaltii munti din Peru si este folosita in mod traditional atat ca aliment, cat si ca medicament. Radacina asemanatoare ridichiei este uscata si macinata pana se obtina o pudra care are gust de caramel. O poti gasi in magazinele specializate, dar si in online. Sunt trei varietati de pudra maca: galbena, neagra si rosie, fiecare cu proprietatile sale. Dintre toate, cea mai sanatoasa (si populara) este considerate pudra maca galbena.Beneficii pudra macaAcest aliment minune contine proteine, calciu, magneziu, potasiu, vitamina C, dar si alte vitamine si minerale esentiale. Pudra maca spoeste nivelul de energie, insa nu este un stimulant (precum cofeina), deci nu da stari de anxietate sau neliniste.Maca are proprietati adaptogene, ceea ce inseamna ca se adapteaza la ceea ce corpul tau are nevoie si echilibreaza situatia, inclusiv in ceea ce priveste hormonii. Specialistii spun ca pudra maca reduce bufeurile si simptomele sindromului premenstrual.