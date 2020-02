Planurile lui Dodon dacă câștigă alegerile: Federalizarea R. Moldova și... „ieșirea din bortă”

10:00

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 21 FEBRUARIE 2020; incepe weekendul ce gazduieste prima Luna Noua din sezonul Pesti si totodata ultima Luna Noua din anul astrologic ce a inceput in 20 martie 2019 o data cu intrarea Soarelui in Berbec, prima zodie din cele 12. Mercur este deja in retrograd tot in Pesti, deci daca mintea nu ne este prea clara sa nu ne miram si mai ales sa nu o fortam.Ce sansa de succes poti avea luptandu-te cu morile de vant ? Sa stim ce se intampla astral, care sunt energiile si sa ne adaptam lor. Acum sunt zile orientate mai mult spre imaginatie, visare, intuitie, romantism. Facem tot ce putem intelectual dar nu punem bicele pe noi daca nu suntem la nivelul la care eram acum cateva saptamani.In plus, azi are loc un trigon frumos intre Marte, planeta actiunii si energiei, si Uranus cel rebel iar aceasta energie de da astazi o stare de excitare energetica precum un foc de artificii. Este tipul de eveniment astral ce are loc doar o data pe an si este bine sa profitam de el. Daca te simti intepenit, ceva te poate descatusa. Daca ai de facut unele actiuni azi, fa-le pentru ca energia te sustine. Semnele de pamant sunt acum ca in varful lumii si pot face orice.