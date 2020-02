(foto) Faimos şi peste hotare. Cum un moldovean a fost pedepsit în Sankt Petersburg pentru parcare aiurea

09:40

(update 9.35) Ion Ceban: Prea mult a durat haosul, care a fost în Chișinău, iar ceea ce am găsit, acum 100 de zile, nici pe departe nu puteam spune că am avut o capitală a Republicii Moldova, dar o localitate mare cu conducători corupți, care își făceau propriile interese. Am găsit o instituție care nu era transparentă și deschisă pentru oamenii săi. Cu turnichet la intrare și cu acțiuni birocratice.Dar, am găsit și o echipă de oameni de treabă, muncitori, care doresc să schimbe lucrurile spre bine. Iată de ce, în spatele meu, am oameni care la rândul lor, în spatele fiecăruia dintre cei prezenți este câte o echipă, care în aceste 100 de zile muncim împreună cot la cot și împreună vom continua să ne facem datoria și tot posibilul, ca etapă cu etapă să mișcăm carul din loc și să modernizăm Chișinăul. Chiar dacă unora acest lucru le displace.