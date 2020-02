În Iran au loc alegeri parlamentare, fără mii de candidați moderați și reformatori

23:10

Prin plecarea celor șase parlamentari în frunte cu Andrian Candu din PD asistăm la o bătălie pentru eventualele voturi ale democraților pentru scrutinul prezidențial care urmează să aibă loc în toamnă. De această părere este analistul politic Victor Ciobanu, care amintește că PD a jucat un rol decisiv în scrutinul din 2016, când a declarat că o susține pe Maia Sandu, dar de fapt a acționat invers și l-a sprijinit pe Igor Dodon. Plecarea acestui grup, care probabil mai este controlat de Plahotniuc, era previzibilă, dar s-a produs oarecum prea devreme, deoarece până la alegeri mai este timp, sugerează comentatorul.Europa Liberă: Prin plecarea celor șase deputați din PD, chiar s-a zdruncinat scena politică a Republicii Moldova?Victor Ciobanu: „Nu cred că s-a zdruncinat puternic, dar anumite tendințe putem să le constatăm deja.”Europa Liberă: Care ar fi?Victor Ciobanu: „Văd deja diferite linii de subiect: oamenii lui Plahotniuc au plecat, partea cea curățată, chipurile, a rămas și are mână liberă să facă alianță cu Dodon. Pentru mine diferența este deloc vizibilă, să zic, între cele două componente, pentru că toți au fost, vorbind generic, trecând prin patul lui Plahotniuc, au ajuns pe această listă. Deci, eu diferență între două componente nu fac, chit că una (cea a lui Candu) se declară ar fi pro-europeană. Atunci, întrebarea este: de ce ați votat demiterea unui guvern pro-european Sandu? Și cum atunci veți critica actualul guvern al lui Dodon ș.a.m.d.? Și aș vrea să le amintesc acea zi faimoasă de 9 iunie, când erau o unitate de nezdruncinat în acest partid. Iată că acum vedem că o parte se desprinde de cealaltă care este mai atașată spre un confort sub aripa unui nou stăpân. Or, asta se întâmplă... ”Europa Liberă: Noul stăpân fiind Igor Dodon?Victor Ciobanu: „Exact! Tot timpul atunci când partidele se construiesc pe model de clan, și aici aș vrea să amintesc: cartea preferată a dlui Plahotniuc a fost „Got haze”. Deci, de acolo se trage tot. Ei, din acea faimoasă carte ne amintim că atunci când bossul este înlăturat, o parte repede se duce la un alt boss, deja depune jurământul. Iată am văzut această parte care tinde încolo, altă parte a ezitat și, formând acest, probabil vom vedea în dezvoltare un proiect politic nou...”Europa Liberă: Proiectul se numește „Pro Moldova”.Victor Ciobanu: „Da. Nu înțeleg de ce nu se cheamă „Pro Moldova europeană”.”Europa Liberă: Dvs. credeți că s-a deschis portița pentru legiferarea unei majorități parlamentare care și-ar asuma guvernarea? Mă refer la deputații PSRM și cei din PDM rămași.Vedem așa o simbioză între păstrarea acestor scheme și reproducerea lorVictor Ciobanu: „Eu cred că în interiorul celor rămași tot nu este unitate de idei și o parte înclină spre a face această alianță, și aici mă refer, în primul rând, la oamenii care au lucrat în cadrul așa-zisului business, scheme, Plahotniuc. Vedem deja, iată un exemplu care mi se pare foarte relevant, promotorii acestui curent sunt Nichiforciuc și Andronachi. Deci, despre „Metalferos”, care acum este iarăși o temă de subiect foarte incitantă că, iată, s-ar distruge monopolul, dar, de fapt, se privatizează acest monopol, în care nașul lui Dodon rămâne director financiar, iar omul lui Andronachi devine director acum care conduce această întreprindere. Vedem așa o simbioză între păstrarea acestor scheme și reproducerea lor, de fapt, doar că nu în cadrul unei întreprinderi de stat, dar deja a unui monopol privat, care se va prefigura pe această piață. Deci, asta este aripa celor care au scheme de business, ei tind tot timpul să fie sub guvernare, să aibă această umbrelă a guvernării. Eu cred că, începând de la actualul președinte Filip și veșnicul președinte de onoare, dl Diacov, ei înțeleg că asocierea directă cu socialiștii nu le face bine, dar întrebarea rămâne deschisă, dacă ei pot asigura o majoritate pentru a păstra acest statu-quo, totuși incert, că ei ar susține anumite proiecte, dar nu sunt în coaliție directă sau totuși aripa asta de business are o majoritate și atunci vom asista la o alianță, pentru că, dacă Diacov cu Filip nu pot asigura majoritatea, atunci ceea ce a rămas din PD va pleca totuși spre PSRM.”Europa Liberă: Cât de dezarmat e Blocul ACUM, dacă mai există această entitate formată din PAS și PPDA?Victor Ciobanu: „Eu cred că, în vederea alegerilor prezidențiale, nici nu prea contează că merg ei împreună, că merg separat, comentând tot aceste animozități în cadrul ACUM-ului, pentru că, după mine, votul dreptei până la urmă în turul doi va fi unul consolidat anti-Dodon și eu cred că ACUM până la urmă este un brand constituit. Deci, vedem că și fracțiunile au mers și în alegeri și, chiar dacă sunt fracțiuni distincte, păstrează această umbrelă a ACUM-ului ca generic și le-a adus la un timp anumit o plusvaloare, dar în vederea prezidențialelor nu cred că contează și lucrurile cele mai interesante se vor întâmpla exact pe stânga și centru-stânga, pentru că acestea vor fi voturile decisive care vor asigura rezultatul – va câștiga Dodon sau nu va câștiga. Să ne amintim și de campania din 2016, când PD-ul declarativ a susținut-o pe Maia Sandu, dar, de fapt, în teritoriu a lucrat contra Maiei Sandu și pentru Dodon. Și acel vot a fost decisiv. Iată acum aceste voturi cred că tot sunt hotărâtoare, inclusiv cum se va poziționa, cât de activ sau mai puțin activ va fi Usatîi; și am văzut deja un protest al Partidului „Șor” contra actualei guvernări, în care pensionarii critică guvernarea socialistă pentru promovarea unor măsuri antisociale. Eu vorbeam de ceva timp că Șor, Usatîi și democrații, ca cea mai mare entitate, vor fi decisivi pentru acest rezultat, pe care îl vom vedea la toamnă în scrutinul prezidențial.”Europa Liberă: Se mai vorbește și despre un potențial proiect politic de alternativă care ar putea să apară. Dacă, eventual, se coace această idee, se schimbă ceva?Victor Ciobanu: „Proiect politic de alternativă cui? Pentru că asta este important.”Europa Liberă: O forță nouă care, chipurile, ar aduna mai multă simpatie din partea electoratului dezamăgit.Victor Ciobanu: „Acum situația pe care o demonstrează inclusiv sondajele lăsa loc pentru mai multe proiecte. Vedem deja niște mișcări de consolidare pe partea unioniștilor. Dacă am avut o duzină de tot felul de proiecțele, acum deja se prefigurează doar două, este un progres vădit.”Europa Liberă: Deci a rămas „Unirea” și partidul lui Octavian Țîcu?Victor Ciobanu: „Da, acestea două. Acum, în disputa dintre ei, vor vedea cine este mai tare și cine va aduna mai multe voturi. Oricum, este un lucru benefic.”Europa Liberă: Și pe stânga?Victor Ciobanu: „Pe stânga iată că apare acest proiect...”Europa Liberă: Mark Tkaciuck – Iurie Munteanu?Victor Ciobanu: „Da, care deocamdată mi-e greu să zic cât va fi de eficient, pentru că tot am vorbit de cei de pe stânga, care vor contribui la diminuarea rezultatului lui Dodon. Ar putea, eventual, să contribuie. După mine, deocamdată, aceștia-s, repet: democrații, Usatîi și Șor. Proiectul „Congresul civic” trebuie să treacă printr-un scrutin, probabil, ca să putem zice care sunt șansele acestui proiect. Deocamdată este doar la nivel de intenție politică.”Europa Liberă: Am auzit și voci care spun că ar putea să iasă lumea în stradă. Lumea a mai ieșit în stradă și cu alte ocazii și știți ce s-a spus, că: „Am protestat, și cu ce ne-am ales? Ce am câștigat?”...sunt convins că ACUM-ul a putut realiza lucruri mult mai tranșanteVictor Ciobanu: „«Și cu ce ne-am ales? Ce am câștigat?» Cred că partea asta protestatară în mare parte au constituit-o totuși susținătorii Blocului ACUM, dar au fost și altele. Ne amintim de protestele din 2015, când au fost susținătorii lui Usatîi și deja ai lui Dodon, după care am aflat mai multe detalii, cum se finanța tot de Plahotniuc această campanie, dar, ziceam, în mare parte sunt susținătorii ACUM-ului. Iată cred că susținătorii ACUM-ului sunt dezamăgiți în continuare de prestația ACUM-ului la guvernare – fie ea și scurtă, fie și că nu ne făceam prea mari iluzii într-un termen atât de scurt să realizeze ceva, totuși sunt convins că ACUM-ul a putut realiza lucruri mult mai tranșante, aș zice.”Europa Liberă: Să demonstreze că se poate și în alt stil de guvernat Republica Moldova?Victor Ciobanu: „Exact! Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, până la urmă au fost o serie de intenții bune și de ezitări, după mine, dar care nu s-au soldat cu un rezultat foarte concret care putea să fie demonstrat populației în eventualitatea... Da, au început o reformă, da, au mai promis unele lucruri; unele au mers, altele nu au mers, dar asta este prea puțin și de aici vine și dezamăgirea, probabil, de această prestație a ACUM-ului la guvernare.”Europa Liberă: Și ce evoluții anticipați Dvs. pe scena politică a Republicii Moldova? Totuși e un an electoral, se va da o luptă acerbă pentru alegerile prezidențiale, dar Dvs. la ce evenimente vă așteptați?Victor Ciobanu: „Eu aș privi totuși prezidențialele iarăși din perspectiva alegerilor parlamentare, care vor fi într-un fel decisive.”Europa Liberă: Adică?Victor Ciobanu: „Da, prezidențialele sunt importante, dar totuși doar... Să admitem că Dodon câștigă și câștigă cu un rezultat foarte bun. Atunci va fi tentat, cu siguranță, imediat să declanșeze alegeri anticipate ca să-și întărească pozițiile. Și va fi o situație proastă pentru, să zicem, dreapta pro-europeană sau o situație inversă ar putea să se întâmple în care Dodon pierde. Bine, deocamdată intriga rămâne aici: între aceste voturi ale PD-ului, ăștia care au ieșit, grupul Candu, Cebotari, Sîrbu etc. au declarat că vor mai veni din PD. Eu cred că Dodon conștientizează perfect că de aceste voturi va depinde viitorul lui, de unde și insistența cu care se străduiește să-i apropie pe acești democrați într-o coaliție mai puternică. Deci, cam la asta trebuie să ne așteptăm. În linii mari vor fi manevre diferite, va fi cel puțin vesel pentru ziariști și comentatori în această campanie...”Europa Liberă: Și trist pentru societate...Victor Ciobanu: „Și trist, în fond, pentru societate, da, pentru că într-un fel ne bălăcim cam între aceiași parametri și rezultate. Un coleg de-al meu chiar odată discutam situația și el mi-a zis într-o disperare: „Păi, totul a fost deja”, adică într-un fel se repetă, iarăși ajungem în aceleași paradigme...”Europa Liberă: Același teatru, diferiți actori...Victor Ciobanu: „Da. Și dacă ați vorbit de „proiecte noi”, eu aș dori la cei care apar noi să văd chiar idei noi, chiar propuneri noi, chiar paradigme noi pentru societatea noastră, pentru că nu putem constant așa să ne bălăcim, să zicem că, uite, iarăși mergem cu mâna întinsă, iarăși vine FMI, iarăși partenerii europeni ne arată cu degetul și spun că ceva acolo nu merge bine și aceeași reformă a justiției, care se reformează deja de ani de zile și noi, de fapt, nu putem demonstra nimic, nimic în acest sens. Iată această etapă cred că trebuie depășită și să ne așteptăm la bine, poate sunt prea optimist, dar totuși la o pagină nouă în istoria recentă a Republicii Moldova, pentru că populația efectiv este nu că obosită, deja este lehămețită de ceea ce se numește politic și uitați-vă că până la urmă pierdem, pierdem populația, suntem campioni la depopularea țării.”