O sectă din Coreea de Sud s-a transformat într-un focar de coronavirus după ce o femeie bolnavă a mers la adunări

Se crede că infecțiile în cadrul sectei Temple of the Tabernacle of the Testimony au pornit de la o femeie. Membri sectei reprezintă 30 din cele 53 de cauzuri noi de coronavirus raportate în Coreea de Sud. Numărul total al celor infectați a ajuns la 104, în timp ce un bărbat de 63 de ani a murit. Oficialii sud-coreeni din domeniul sănătății sunt de părere că la baza infecțiilor s-a aflat o femeie de 61 de ani, care a fost depistată cu coronavirus la începutul săptămânii. Centrul Coreean pentru C...

