Ungaria critică din nou Ucraina pentru legea educației, care limitează drepturile minorităților

00:40

Câțiva deputați în frunte cu Andrian Candu au anunțat așadar că pleacă din fracțiunea Partidului Democrat, pentru că partidul ar colabora prea strâns cu socialiștii, deviind de la parcursul european. Radio Europa Liberă a cerut părerea șefului celor care rămân, anume conducătorului fracțiunii PD din Parlament, Dumitru Diacov. Europa Liberă: Se vorbește despre supărare, scindare, dezbinare. De fapt, ce se întâmplă în PD?Dumitru Diacov: „Un grup de oameni își caută cuibul, își caută locul unde ar putea să se simtă mai confortabil și să se distanțeze de fostul partid care i-a crescut, care i-a ajutat, i-a educat, i-a lansat, pe unii dintr-înșii, pe scena politică moldovenească și să-și facă altceva, nou, proaspăt.”Europa Liberă: Dar Dvs. ați spus că au mai existat asemenea tentative și ați fost împotrivă?Dumitru Diacov: „În Partidul Democrat s-au făcut câteva tentative de a schimba denumirea, de a-l reorganiza în Partid Social Democrat și cam aceiași oameni au fost implicați în acest proces. Au fost discuții semi-serioase și eu am fost categoric împotrivă și atunci întrebarea s-a închis. Și acum oricum le trebuie o ștampilă, le trebuie ceva organizațional...”Europa Liberă: Dar ce ar fi câștigat dacă schimbau denumirea Partidului Democrat în Partid Social Democrat?Dumitru Diacov: „Păi, eu aceeași întrebare le-am pus-o. Nu câștigau nimic. A fost pur și simplu o tentativă de a încerca de a spăla imaginea sau nu știu ce acolo, dar este o chestie nereușită. Partidul Democrat are o istorie.”Europa Liberă: Dar astăzi este clar că partidul e scindat?Dumitru Diacov: „Nu, partidul nu e scindat. Câțiva oameni au hotărât să plece din Partidul Democrat, fiindcă ei au înțeles că în acest partid ei trebuie să răspundă la multe întrebări, dar când faci un partid nou, te declari foarte patriot, de centru-dreapta sau de altă...”Europa Liberă: Nu mai răspunzi la aceleași întrebări?Dumitru Diacov: „Nu mai răspunzi la aceleași întrebări, da.”Europa Liberă: Adică, de ce nu mai răspunzi?Dumitru Diacov: „Păi, fiindcă așa-s obiceiurile în Moldova. Deja tu ești în alt partid și nu răspunzi de partidul în care ai fost.”Europa Liberă: Cel puțin, comuniștii care au plecat de la Vladimir Voronin deseori au fost întrebați cum se simt în sânul Partidului Democrat și dacă își mai amintesc ce a însemnat acel fenomen al transfugilor.Dumitru Diacov: „Da, dar nimeni nu te întreabă de experiența trecută, toți te întreabă de ce se întâmplă astăzi. Eu presupun că colegii au hotărât să facă propriul partid...”Europa Liberă: Acest cutremur de la centru poate să se răsfrângă și asupra raioanelor, asupra primarilor? De partea celor plecați din PD, celor șase, ar fi mulți sau puțini?Dumitru Diacov: „Eu cred că foarte puțini, eu cred că foarte puțini vor urma acest lucru.”Europa Liberă: Credeți că ei nu au calculat forțele?Dumitru Diacov: „Bun, bun, asta depinde în mare măsură și de ce va face mai departe Partidul Democrat. Dacă Partidul Democrat va da argumente sau va crea situații ca oamenii să fie nemulțumiți ș.a.m.d., dacă Partidul Democrat va lua deciziile pe care lumea le așteaptă, dacă Partidul Democrat va contribui la stabilizarea situației în țară, la păstrarea unui echilibru, la luarea unor decizii acum...”Europa Liberă: În ultimii 6 ani cât ați guvernat, altceva se vorbea despre Partidul Democrat, că ar fi capturat statul, că și-ar fi subordonat toate instituțiile...Dumitru Diacov: „Ultimii ani au fost... Da, am trecut printr-o experiență nu prea fericită, au fost și plusuri, dar au fost și aceste minusuri, de care vorbiți Dvs. Asta este. Ce să faci? Și asta este o experiență a unui partid, care deja precis că nu va mai dori niciodată să repete aceste lucruri.”Europa Liberă: Credeți că dl Candu și-a coordonat acțiunile cu dl Plahotniuc?Dumitru Diacov: „Eu nu știu cu cine anume, dar n-am nicio îndoială că sigur că lucrul acesta a fost coordonat cu mai multă lume, care este în umbră.”Europa Liberă: Dvs. ați spus că inclusiv cu sponsorii. Cine sunt sponsorii?Dumitru Diacov: „Eu pribuluiesc cine-s, dar nu vreau acum să le dau numele.”Europa Liberă: Ce face PD? Merge să facă o alianță cu Partidul Socialiștilor, se mai gândește? Ar putea să schimbe macazul și poate să continue negocierile cu cei din Blocul ACUM? Unde vă aflați astăzi?Dumitru Diacov: „Partidul Democrat, în primul rând, trebuie să privească lucrurile liniștit, să analizeze situația și în interiorul partidului, dar și-n afara lui și să luăm o decizie ce avem de făcut - ce avem de făcut în interiorul partidului, ca să consolidăm partidul. Și eu sunt convins că Partidul Democrat va supraviețui și această mică clătinare, nu vreau să-i spun cutremur...”Europa Liberă: Dl Candu a zis mai tranșant că PD e la guvernare și trebuie să-și asume responsabilitatea.Dumitru Diacov: „Dl Candu, ca să-și argumenteze decizia luată de el, trebuie să spună ceva. Sigur că asta au făcut-o toți cei care au plecat din anumite partide.”Europa Liberă: Dar Dvs. purtați consultări cu colegii Dvs. socialiști, ați mers și la președinție. Oricum ceva trebuie să se întâmple?Avem discuții pe alocuri destul de fierbințiDumitru Diacov: „Noi cu socialiștii discutăm despre actul de guvernare, despre deciziile care trebuie să fie luate, fiindcă noi am votat acest guvern și pe noi ne interesează ce face acest guvern. Și avem discuții pe alocuri destul de fierbinți din punctul acesta de vedere și eu sper că va fi decizia Partidului Democrat. Vom cântări, vom vedea, avem diferite voci, unii spun că trebuie să intrăm la guvernare, trebuie să ne asumăm răspunderea pe diferite ministere.”Europa Liberă: Dar pe balanță ce cântărește mai mult – să mergeți la guvernare sau doar să păstrați informal această majoritate?Dumitru Diacov: „Nu, nu... Trebuie să analizăm tot complexul. Noi suntem într-un an electoral prezidențial, competiția politică va fi foarte acerbă. Partidul Democrat a sprijinit votarea acestui guvern și vedeți câtă agitație se face în jur – toți încearcă să ne bage ba sub socialiști, ba spre ACUM. Noi trebuie să ne luăm decizia proprie, dar decizia proprie trebuie să fie bazată pe o analiză foarte serioasă.”Europa Liberă: În 2016 ați avut decizie proprie să-l susțineți pe Igor Dodon la prezidențiale?Dumitru Diacov: „Partidul Democrat a făcut declarații oficiale, altele decât se spune acum.”Europa Liberă: În public – una, în realitate?Dumitru Diacov: „Bun, bun, în realitate poate cineva s-a dus, a votat, poate cineva a fost mai activ, altul mai pasiv. Alegătorii Partidului Democrat singuri s-au dumerit ce trebuie să facă și cum să facă. O să vedem acum care va fi decizia. Sigur că noi discutăm și participarea noastră la alegerile prezidențiale, în ce măsură, măcar că acum lumea este divizată – dreapta, stânga ș.a.m.d. -, dar noi avem nevoie de un președinte și de o președinție liniștită, de un președinte care să fie mediator în societate...”Europa Liberă: Ar merita Igor Dodon să mai aibă un mandat?Dumitru Diacov: „Nu eu trebuie să mă pronunț, asta trebuie să spună alegătorii. Convingerea mea este că s-a făcut o greșeală atunci când s-a trecut de la alegerea în parlament la alegerile directe și convingerea mea este că președintele trebuie să fie ales în Parlament, dar asta, mă rog, e o situație băgată în Constituție.”Europa Liberă: E un lucru împlinit. Și, oricum, a anunțat și Igor Dodon că alegerile vor avea loc în mod direct, cetățeanul...Dumitru Diacov: „Bun, asta nu dl Dodon decide, asta decide parlamentul, data alegerilor este numită de parlament...”Europa Liberă: Socialiștii au anunțat că va rămâne această formă și pentru alegerile prezidențiale din 2020.Dumitru Diacov: „Eu sunt convins că dacă nu acum, în următorul mandat noi vom reveni la această temă, fiindcă este vorba de aceeași experiență. Republica Moldova a trecut prin această experiență și am văzut situații atunci când președintele este ales de popor și când președintele este ales în parlament. Noi trebuie să venim și noi la varianta clasică, când președintele este mediator, dar liderii partidelor politice vin în fruntea listei partidelor lor la alegeri cu programe de guvernare și liderii devin prim-miniștri și primul ministru trebuie să fie șeful statului, așa cum e în Italia, așa cum e în Germania, practic, în toate țările civilizate europene.”Europa Liberă: Ce urmează să se întâmple cu guvernarea? Dvs. astăzi sunteți sau nu la guvernare?Dumitru Diacov: „Există experiența în țările dezvoltate, civilizate, acolo unde nu este o majoritate și lumea ajunge la un compromis se instalează guverne tehnice sau guverne minoritare. În Israel, Spania, Belgia, în Italia au fost câteva guverne minoritare. În Republica Moldova astăzi avem un guvern minoritar, sprijinit de Partidul Democrat. Și luni la această întâlnire despre care s-a făcut foarte multă zarvă...”Europa Liberă: ...cu președintele Igor Dodon?Dumitru Diacov: „Da. Nu știu de ce noi ne-am întâlnit de multe ori și nu s-a făcut zarvă sau zarva asta s-a făcut intenționat, fiindcă era „pod sobîtie”, cum se spune, care urma să aibă loc. Mă rog, noi înțelegem niște lucruri, dar eu vreau să vă spun că noi discutăm acum despre calitatea guvernării și noi am avut o discuție cu prim-ministrul chiar luni destul de principială și i-am rugat ca miniștrii să se ocupe cu treburile lor. Eu nu exclud că și fracțiunea Partidului Democrat va veni cu o moțiune de cenzură asupra activității unui sau altui minister.”Europa Liberă: Ați luat o decizie dacă sprijiniți sau nu moțiunea de cenzură anunțată de Blocul ACUM?Dumitru Diacov: „L-am invitat pe ministru de externe dl Ciocoi. Vreau să vă spun că a avut loc o discuție pe alocuri fierbinte, dar foarte serioasă.”Europa Liberă: Ce ați înțeles de la această întâlnire?Dumitru Diacov: „Am înțeles că d-lui regretă foarte mult. El chiar și-a cerut scuze și față de colegii deputați, că avem doi deputați care au fost – dl Leucă și dl Bîtcă – la evenimentele din ‘92 și d-lui și-a cerut scuze.”Europa Liberă: Ce a fost în 1992 la Nistru?Dumitru Diacov: „Da’ ce vreți să mă puneți și pe mine la...”Europa Liberă: Cine cu cine a luptat?Dumitru Diacov: „Patrioții Moldovei au luptat pentru pământurile lor.”Europa Liberă: Cu cine au luptat?Dumitru Diacov: „Valentina, nu, nu, nu încercați acum...”Europa Liberă: Dl Diacov, dar trebuie să se pună punct și acestei dispute?Dumitru Diacov: „Păi trebuie să se pună punct... Ce nu este clar că Federația Rusă a fost parte a acestui conflict? Dar problema este că noi trebuie să ne mișcăm înainte, să menținem în memorie acest eveniment, dar noi trebuie să trecem înainte și să pășim înainte.”Europa Liberă: Deci, dl Ciocoi își va menține portofoliul de ministru la Externe?Dumitru Diacov: „Nu, decizia finală a fracțiunii va fi una mâine-dimineață, o să vedem cum se va prezenta și în parlament, dar vă spun că discuția a fost una sinceră. Dl Ciocoi spune că-i pare foarte rău, dar în atmosfera...”Europa Liberă: Dvs. personal o să votați pentru ca să fie demis sau nu?Dumitru Diacov: „E foarte important cum se va prezenta și în ședință în plen dl ministru. Vom lua o decizie finală foarte repede.”Europa Liberă: Astăzi Dvs. nu știți dacă o să votați pentru sau împotrivă?Dumitru Diacov: „Noi avem colegi care ne-au sfătuit să votăm și avem colegi care au încredere în ceea ce a spus dl ministru. A fost o gafă, a fost o greșeală, a fost o situație nenorocită și nu trebuie răstignit omul. N-a fost un lucru intenționat.”Europa Liberă: De remanieri guvernamentale e nevoie astăzi?Dumitru Diacov: „Eu cred că o să fie remanieri guvernamentale și noi pribuluim care sectoare sunt destul de slabe și am avut un schimb de păreri nu prea profund pe această temă și eu am spus că nu-i exclus că și noi vom veni, dacă nu se vor face din proprie inițiativă.”Europa Liberă: Și în cazul acesta ar putea să ajungă exponenții Partidului Democrat în fotolii de miniștri?Dumitru Diacov: „Nu, asta-i cu totul altceva.”Europa Liberă: Dar da sau nu?Dumitru Diacov: „În cazul când noi vom lua o decizie să participăm la guvernare, atunci noi vom semna un acord de constituire a unei coaliții de guvernare, atunci noi vom fixa foarte clar sectoarele în guvern care vor fi asumate de către Partidul Democrat și vom nominaliza deschis oamenii care vor fi recomandați ca să intre în guvern. Și atunci ne asumăm deplina responsabilitate în ceea ce privește activitatea guvernului, dar lucrul acesta urmează să analizăm - îl facem noi sau nu-l facem? Suntem într-un an prezidențial, toată lumea îi cu ochii pe guvernare, socialiștii au interesele lor și sunt programați pentru participarea la alegeri prezidențiale.”Europa Liberă: Dvs. încă nu ați luat o decizie?Dumitru Diacov: „Noi urmează să luăm o decizie complexă, că ele toate sunt legate una cu alta.”Europa Liberă: Dvs. ați spus că v-ați întâlnit de mai multe ori cu șeful statului, Igor Dodon.Dumitru Diacov: „Da, de atunci de când am votat, noi, practic, în fiecare săptămână am avut scurte întâlniri, fiindcă suntem puși în situație să discutăm – suntem noi de acord sau nu suntem de acord. Guvernul vine cu un proiect de lege și el are nevoie de sprijin și atunci noi vrem să ascultăm argumentarea primului ministru.”Europa Liberă: Din observațiile Dvs., Igor Dodon ar fi interesat să slăbească Partidul Democrat?Dumitru Diacov: „Când asculți opoziția de dreapta, ei tot timpul ne sperie pe noi și de acum foștii colegi care ne-au părăsit, ei tot au adus aceste argumente.”Europa Liberă: Am înțeles că unii erau duși de mână la președinție, unii din colegii Dvs.?Dumitru Diacov: „Dar puneți-vă întrebarea foarte simplu. Să presupunem că noi o să avem alegeri în 2023...”Europa Liberă: Alegeri parlamentare ordinare?Dumitru Diacov: „Ordinare sau anul acesta, acum se vorbește și din dreapta și din stânga de alegeri anticipate. Și, iată, partidele care au șanse să treacă în parlament, cine cu cine va face coaliție? Fără Partidul Democrat este exclus că noi putem...”Europa Liberă: Dar n-ați răspuns la întrebarea mea: Igor Dodon ar avea interes să fie slăbit Partidul Democrat?Dumitru Diacov: „Și atunci, următoarea întrebare. Și PAS-ul, și socialiștii trebuie să aibă un interes extraordinar ca Partidul Democrat să fie acolo prezent.”Europa Liberă: Eu v-am întrebat: șeful statului vrea să rămână Partidul Democrat un partid puternic sau l-ar vrea slăbit?Dumitru Diacov: „Întrebați-l pe dânsul.”Europa Liberă: Din discuțiile pe care le-ați avut Dvs. de atâtea ori cu el?Dumitru Diacov: „Pe noi nu ne interesează vrea el sau nu vrea. Noi vrem ca Partidul Democrat să fie unul puternic, să fie unul activ, să fie unul influent. Noi trebuie să unim societatea, noi trebuie să ne apucăm de lucru, noi 23 de ani stăm pe baricade, de aceea este nevoie de Partidul Democrat. ACUM abia acum înțelege că ei trebuiau să dialogheze cu Partidul Democrat?”Europa Liberă: Acum puterea e concentrată în mâinile dlui Dodon sau nu?Dumitru Diacov: „Într-o măsură oarecare, da! Întrebați-i pe cei de la ACUM, cum ei...”Europa Liberă: Eu îi întreb pe cei din PD, îl întreb pe Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat.Dumitru Diacov: „Păi, eu au creat. Noi când am venit, totul era rezolvat deja.”Europa Liberă: Deci, ușa pentru dialog cu ACUM s-a închis?Dumitru Diacov: „Noi suntem unicul partid din Republica Moldova care suntem capabili să discutăm și cu aceștia, și cu aceștia. Oamenii când te votează, ei nu te trimit în parlament ca tu să te bați acolo. Bun, este lupta politică, mă rog, sunt argumente, sunt, dar nu să faci acolo de dimineață până seara baricade și să lupți. Lumea când te votează, mai ales țăranul din Republica Moldova, el speră că tu o să mergi acolo și o să rezolvi problemele țării.”Europa Liberă: După plecarea dlui Plahotniuc, inclusiv Dvs. ați repetat că Partidul Democrat ar avea nevoie de o curățenie și ați spus că toți cei care sunt certați cu legea ar trebui să răspundă în fața legii.Dumitru Diacov: „Da!”Europa Liberă: Acum în spațiul public se acreditează tot mai insistent ideea că foarte mulți colegi de-ai Dvs., simțindu-se vulnerabili în fața legii, acceptă să meargă la acest pas de a se apropia mai mult de PSRM. E adevărat? Și dacă cumva cineva crede că sub tutela președinției ar putea să-și apere interesele?Dumitru Diacov: „Bun, dacă sunt așa cadre...”Europa Liberă: Mai sunt?Dumitru Diacov: „...ele trebuie să se gândească că oricum acolo nu există o umbrelă care să te păzească de chestia asta și procuratura, care eu sunt aproape convins că se va reforma și nu va accepta sfaturi sau indicații politice, o să-i găsească și acolo, și dincolo. Indiferent unde ești, dacă tu ai încălcat legea, dacă tu trebuie să răspunzi, trebuie să răspunzi în fața legii.”Europa Liberă: Sergiu Sîrbu, colegul Dvs., făcea trimitere la Dumitru Diacov și spunea că „Dumitru Diacov e acolo unde e puterea, că și Dumitru Diacov s-ar teme ca să nu ajungă justiția la el”. Astăzi a făcut o declarație.Dumitru Diacov: „Da?... Doamne ferește! Asta Sergiu din opoziție tot timpul la putere se trage, dar Partidul Democrat a fost în opoziție extraparlamentară și Partidul Democrat a fost două mandate în opoziție parlamentară, de aceea băiatul acesta trebuie să crească, trebuie să mai examineze ce se întâmplă în jur și dacă a fost dorința asta nemaipomenită de a fi numai la putere și de a avea toată puterea, apoi asta cred că el trebuie să caute acolo, la foștii lui prieteni.”Europa Liberă: Dvs. credeți că acest grup din 6 deputați ar putea să-l readucă pe Vladimir Plahotniuc acasă, în Republica Moldova? Ar avea un asemenea scop?Argumentele mele s-au dovedit neconvingătoareDumitru Diacov: „Nu am idee. Eu cred că acestor 6 tineri o să le fie greu să se afirme pe scena politică moldovenească, că noi am avut mulți care s-au dus și au încercat să facă. Nu este loc pe segmentul de centru-dreapta sau cu atât mai mult pe centru-stânga, dar din câte am văzut declarații, ei acolo vor să-și caute fericirea. Mă rog, treaba lor. Mie îmi pare rău că s-a ajuns la asta și spun lucrul acesta foarte sincer, eu am avut zeci de discuții și cu unii, și cu alții, și cu dl Candu în doi, în trei ș.a.m.d. și am încercat să vin cu argumente, dar argumentele mele s-au dovedit neconvingătoare.”Europa Liberă: Dl Filip a zis că va ieși și el cu o luare de poziție, dar se află în România. De ce a mers la București?Dumitru Diacov: „El a avut o invitație mai veche să meargă la București și iată că a plecat într-o zi însemnată.”Europa Liberă: Asta ca să nu ne spuneți foarte clar că ar putea să discute inclusiv cum vor evolua lucrurile pe scena politică de la Chișinău?Dumitru Diacov: „Păi, eu nu exclud că oamenii cu care se va întâlni se vor interesa. Sigur că sunt oameni politici, oameni care au o anumită experiență, care cunosc situația din Republica Moldova și sigur că și această chestie cred că va fi atinsă.”Europa Liberă: Mai urmează niște încercări, niște ispite acum. Ați încercat și se pare că nereușit să negociați cu deputații din Blocul ACUM dacă de comun acord să vă puneți ca Republica Moldova să aibă un drum ireversibil pe calea integrării europene, iar pe de altă parte, socialiștii ar putea să vină și să zică că totuși trebuie votată politica externă echilibrată, pe care încearcă s-o promoveze Igor Dodon. Iarăși veți fi la răscruce?Dumitru Diacov: „Valentina, trebuie să mai verifici, să pui la încercare opțiunea Partidului Democrat în ceea ce privește integrarea europeană? Hai să fim serioși! Noi întotdeauna am promovat acest curs, pe noi nu trebuie să ne verifici.”Europa Liberă: Dacă se va cere să vă puneți semnătura pe declarația celor din Blocul ACUM sau pe declarația socialiștilor, unde vă regăsiți?Dumitru Diacov: „Nu, socialiștii fac jocul lor. Eu n-am văzut textul declarației lor, nu.”Europa Liberă: Republica Moldova este sau nu izolată pe plan extern?Dumitru Diacov: „Republica Moldova are probleme de dialog, de dialog cu Uniunea Europeană.”Europa Liberă: De ce le are?Dumitru Diacov: „De ce le are?... Ce nu înțelegeți de ce le are? De fiecare dată se întâmplă când se petrec cataclisme de felul acesta, când se schimbă guvernările. Uniunea Europeană tot îi o chestie, acolo sunt oameni vii, oameni care sunt implicați în niște proiecte, în dialogul cu Republica Moldova, în cazul dat, care spun că, uite îi bine, îi bine și pe urmă guvernul acesta cade. Și când vine alt guvern, ei manifestă această reticență. Noi, de fapt, de mai multe ori am trecut prin acest exercițiu, să-i spunem așa, și-n 2016, atunci a fost buimăceală...”Europa Liberă: Dar mai mulți eurodeputați au declarat Europei Libere că, dacă Republica Moldova e izolată, e vina doar a autorităților statului.Dumitru Diacov: „Dacă Republica Moldova e izolată, sigur că este o problemă internă a Republicii Moldova cu mici conotații și externe, mă rog, asta tot e o chestie, fiindcă dacă guvernarea e din familia care este la guvernare în Uniunea Europeană, atunci găsește limbaj comun mai repede.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. dezghețarea dialogului moldo-comunitar?Dumitru Diacov: „Trebuie multă muncă, trebuie consecvență, trebuie dialog permanent și acțiunile de acasă. Nu poți să șmecherești, că noi am avut buba asta și problema asta în fosta noastră echipă, am avut probleme legate de comunicarea cu ambasadorii, de multe ori am încercat să schimbăm lucrurile, însă s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Eu sper că acum toată lumea o să conștientizeze și noi încetișor o să dezghețăm, dar depinde, dacă avem un an electoral, atunci și instituțiile europene o să stea și o să aștepte să vadă ce se întâmplă mai departe în Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar acum dacă sprijiniți Partidul Socialiștilor și ei sunt considerați o forță pro-rusă, asta înseamnă că și Dvs. deveniți politicieni cu viziuni pro-ruse?Dumitru Diacov: „Nu, asta înseamnă în analizele analiștilor locali, dar în analizele oamenilor serioși asta nu înseamnă deloc lucrul acesta. Noi ne-am întâlnit, iată, am avut o întâlnire și cu colegii noștri de la IRI, și cu o serie de ambasadori și noi le spunem: „Domnilor, Partidul Democrat este garantul mișcării pe cale europeană a Republicii Moldova și este un lucru serios și un angajament serios al Partidului Democrat. Da, socialiștii sunt așa cum sunt ei, dar noi nu avem de gând să glumim pe tema aceasta și oricare deviere sigur că va fi taxată de către noi. Noi nu avem de gând pe această temă să glumim, pe altele încă putem să mai vedem acolo unde, dar aici concesii nu pot să existe”.”Europa Liberă: Dar, în general, dialogul pe care-l are Republica Moldova cu Federația Rusă astăzi dă rezultatele pe care le așteaptă cetățenii?Dumitru Diacov: „Eu nu știu, nu pot să vă spun. Eu consider că o țară mică precum Republica Moldova trebuie să aibă dialog serios cu toate țările din zonă.”Europa Liberă: Și cooperarea moldo-rusă?Noi trebuie să avem un dialog permanent, constant, serios și sincerDumitru Diacov: „Dialog serios! Asta nu presupune niciun fel de concesii în ceea ce privește integrarea europeană, în ceea ce privește realizarea angajamentelor noastre față de instituțiile europene, noi trebuie să avem un dialog permanent, constant, serios și sincer și să spunem: „Tovarășe Putin, calea noastră e europeană, angajamentele noastre – acolo, dar noi vrem să avem cu voi relații bune, vrem să ne întâlnim, vrem să avem un comerț bun, vrem să avem relații umane bune. Noi avem o diasporă, avem atâtea legături, de ce să nu ne înțelegem”?”Europa Liberă: Ce părere aveți despre linia de creditare, care ziceau autoritățile moldovene că o negociază cu partea rusă?Dumitru Diacov: „Așteptăm, așteptăm...”Europa Liberă: Dar urma de acum să fie adusă la judecata deputaților în parlament. Încă nu a ajuns?Dumitru Diacov: „Nu a ajuns, încă nu a ajuns la noi.”Europa Liberă: Nu cunoașteți condițiile, nu cunoașteți…Dumitru Diacov: „Eu nu cunosc dacă a fost semnat acest document. Noi ne-am interesat de condiții și nouă ne-a spus primul ministru că condițiile sunt aproape similare cu cele ale Fondului Monetar…”Europa Liberă: Ce înseamnă „aproape similare”?Dumitru Diacov: „Aproape ca procente, chestii ș.a.m.d.”Europa Liberă: Ar putea Moldova să plătească și alt cost în afară de ceea ce negociază oficial?Dumitru Diacov: „Eu cred că e important pentru Republica Moldova să aibă credite nediscriminatorii, să aibă credite care sunt similare cu ceea ce oferă Fondul Monetar, Banca Mondială și, nu în ultimul rând, țara care ia credite în afara instituțiilor tradiționale, să spunem așa, trebuie să coordoneze aceste lucruri cu instituțiile financiare internaționale.”Europa Liberă: Deci, ceea ce se negociază pe bilateral ar trebui să fie coordonat cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială?Dumitru Diacov: „Sigur că da. Și dacă noi acolo vom avea OK, dacă procentul, rambursarea și multe alte date care o să ne interesăm, sigur că o să convină și o să fie în parametrii stabiliți – eu nu văd atunci mare problemă.”Europa Liberă: Vă mai așteptați la surprize în următoarele două, trei săptămâni? Ar mai putea să plece cineva de la PD?Dumitru Diacov: „Viața politică în Republica Moldova e atât de veselă toți anii aceștia, din păcate, că poți să te aștepți întotdeauna la ce dorești.”Europa Liberă: Nu ați adus stabilitate și de asta ea este imprevizibilă?Dumitru Diacov: „Nu, nu... Important este noi să ne facem meseria.”Europa Liberă: Dar admiteți că ar mai putea să se mai ducă doi, trei, patru, cinci colegi, că inițial se zicea că urmau să plece 13, 14, 15?Dumitru Diacov: „Of, eu nu știu, n-aș dori ca să plece, dar cine are de plecat ar fi bine să ne spună.”Europa Liberă: Dar acum, pe moment, ați rămas două grupări: gruparea Andronachi și gruparea Diacov-Filip?Dumitru Diacov: „Grupările astea au existat în mințile unor specialiști…”Europa Liberă: Andronachi-Nichiforciuc, Diacov-Filip?Dumitru Diacov: „Da, chiar dl Candu îmi pare că a spus că sunt trei grupări.”Europa Liberă: Și acum nu sunt două grupări?Dumitru Diacov: „Dar nu există nicio grupare, de fapt.”Europa Liberă: Se împlinește un an zilele acestea de când ați fost aleși deputați în parlament. Cum a fost acest an? Ce notă puneți activității legislativului?Dumitru Diacov: „Greu. Nu vreau să spun, a fost un an greu pentru Republica Moldova, pentru Partidul Democrat, pentru experiența noastră democratică, dar sper foarte mult că această experiență ne va învăța cum nu trebuie să procedăm și cum trebuie să ne mobilizăm atunci când, iată, apar situații de genul acesta.”