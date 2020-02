Voronin: „Nu cred că Dodon are acum tot așa relații bune cu Putin precum le-a avut la început. Văd că întrevederi bilaterale nu mai au loc”

14:50

Regretatul Kirk Douglas, care a murit la 103 ani, era penultima legendă vie a splendorii de odinioară a Hollywoodului: îi mai supravieţuieşte doar Olivia de Havilland ca reprezentantă a unei epoci de aur care a dispărut de mulţi ani, relatează EFE.Şi deşi Olivia de Havilland a câştigat două premii Oscar pentru cea mai bună actriţă - în 1946 pentru "To Each His Own" şi în 1949 pentru "The Heiress" - în timp ce Kirk Douglas a primit doar un Oscar onorific în 1996 pentru întreaga carieră - nimeni nu pune la îndoială talentul şi grandoarea celui care l-a interpretat pe Spartacus.Cu plecarea sa dintre noi, singura reprezentantă a acelei epoci de glorie a filmului rămâne Olivia de Havilland care va împlini 104 ani pe 1 iulie şi care i-a supravieţuit surorii sale, Joan Fontaine, de asemenea actriţă şi decedată în decembrie 2013 la 96 de ani.