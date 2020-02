CNPF: Legea privind societatile pe actiuni, racordata la standardele europene

15:15

Volumul de fuziuni si achizitii (M&A - mergers & acquisitions) in industria de re/asigurari a crescut, anul trecut, cu 10%, 419 astfel de procese fiind realizate la nivel global, in comparatie cu cele 382 din 2018, arata Clyde & Co., subliniind ca prima jumatate a anului 2019 a fost cea care a influentat decisiv aceasta crestere. Desi, in cea de-a doua parte a anului, activitatea M&A a scazut, a fost in continuare mai importanta decat in alti ani.