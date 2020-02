Trigon - În premieră cu program nou

10:20

Exista sufletul? Exista viata dupa moarte? Viata dupa moarte a fost experimentata de nenumarate persoane, care s-au intors din moarte pentru a-si spune povestea. Una dintre cele mai cunoscute istorii legate de viata dupa moarte ii apartine neurochirurgului scolit la Harvard, Dr. Eben Alexander. Inainte de a vedea cum experienta sa legata de viata dupa moarte arunca in aer toate explicatiile stiintifice, iata cateva lucru despre neurochirurgul cu 25 de ani experienta in medicina creierului.Inainte de evenimentul care i-a schimbat viata, Dr. Eben Alexander nu credea in existenta lumii spirituale.Scolit in scoala de medicina si inconjurat de alti medici care credeau in materialism, el credea ca ideea de suflet era doar rodul imaginatiei unor oameni. Alexander si-a schimbat optica dupa ce a stat in coma 7 zile din cauza unei meningite bacteriene severe cand s-a aflat intr-o calatorie plina de culoare in viata dupa moarte. El a fost ghidat de un frumos inger care i-a aratat Sursa Divina, la care el s-a referit ca la „Om”.