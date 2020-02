După ce a sărit în barca Rusiei alăturându-se lui Dodon, fostul premier al R. Moldova, Pavel Filip, caută sprijin pentru trădarea sa la București

13:20

Ion Iovcev activează de mai bine de 30 de ani la Tiraspol. Din 1992 este directorul singurului liceu românesc din Tiraspol. În toți acești ani a reușit să menţină liceul Lucian Blaga, în pofida presiunilor la care au fost supuși profesorii, părinții și elevii. Am discutat cu Ion Iovcev despre curaj și demnitate, voință și ...read more → Articolul VIDEO! Ion Iovcev, directorul Liceului Lucian Blaga: Am fost bătuți mult de către cei de la Tiraspol, dar nu mai puțin și de către cei de la Chișinău apare prima dată în 10TV.