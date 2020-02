VIDEO // Igor Dodon, despre dosarele pierdute la CEDO: De confiscat activele judecătorilor, care se fac vinovați

10:50

„Cică luptă cu Dodon și lupta principală o va da la prezidențiale. Dacă lupta cu acest ne-președinte este adevărată, atunci există cea mai simplă cale de a-l debarca și anume: Alianţa cu democraţii lui Filip. De ce n-o face?”, se întreabă jurnalistul Gheorghe Mârzenco, una din portavocile unionismului, într-o postare pe Facebook.Grigore Mârzenco are şi un răspuns la propria întrebare: „Maia Sandu nu are scop să lupte cu Dodon, ci cu oamenii Unirii. Ea are misiunea să rupă voturi din acest segment, nu să-l dea jos pe Dodon, după ce l-a adus de două ori la putere… Păzea! E o (nouă) diversiune!”De aceeaşi părere este şi un alt promotor al curentului unionist, Andrei Ţurcanu, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. „ Rău a tulburat apele politicii din RM această Barbie cu porniri de komisar(șă)”, a scris Ţurcanu, tot pe Facebook.