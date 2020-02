Proteste în toată țara. Membrii și simpatizanții Partidului „ȘOR” cer majorarea pensiilor

14:20

Elevii liceului „Ion Luca Caragiale” din Orhei se numără printre câștigătorii concursului republican FIRST LEGO League din acest an. Competiția a avut loc weekend-ul trecut, iar copiii au obținut primul loc la categoria – muncă în echipă. Echipa noastră de filmare a vorbit cu participanții, care ne-au povestit cum a decurs concursul și cât de … Articolul Echipa elevilor din Orhei, printre câștigătorii concursului republican FIRST LEGO League | VIDEO apare prima dată în TVC.