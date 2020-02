Participă la un eveniment gratuit și află cum poți combate corupția cu ajutorul instrumentelor TIC

15:30

Un bucureştean este al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ, recunoscut de Guiness Book of Records. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni, s-a născut în Proviţa de Jos şi a fost inginer agronom. Articolul Un român este al treilea cel mai longeviv bărbat în viaţă. Are 111 ani apare prima dată în #diez.