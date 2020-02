Maria Tănase - 82 de ani de la debutul radio al „Păsării măiestre”

09:40

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi JOI 20 FEBRUARIE 2020. Astazi are loc un aspect astral minunat, sextilul dintre norocosul Jupiter in Capricorn si Neptun in Pesti, setand o tendinta frumoasa, incantatoare si plina de semnificatie ce ne va colora tot anul 2020.Este timpul sa aducem mai multa inspiratie la viata, sa insufletim cele mai bune idei, sa ne bucuram de romantism. Ce traieste in imaginatia ta? Ce se afla acolo si e plin de sens ? Adu-ti viziunea la viata, spune acest sextil. Energia sa este mistica, viziunile curg valuri valuri, imaginatia nu cunoaste limite si mintea se expandeaza.Inima creste si ea in intensitatea trairilor, ca sa nu avem urma de indoiala cat de mult poate iubi. Da-ti seama care iti sunt visele pe care le pretuiesti, ce ai dorit mereu dar ti-a fost prea teama sa incerci. Asuma-ti acea sansa. Mergi in tine si picteaza acel ceva mai mare si divin pe care il meriti!