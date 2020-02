George Soros cere îndepărtarea lui Mark Zuckerberg de la conducerea Facebook

17:00

UEFA a prezentat mingea oficială a finalei Ligii Campionilor din acest an, de la Istanbul. Balonul Adidas cu care se va juca pe Stadionul Olimpic Ataturk are un design inedit, scrie digisport.ro. Violetul este culoarea predominantă, iar mingea are şi hartă a Istanbului desenată manual. Punând în evidență cultura profundă a artei din Istanbul, stelele albe au fost plasate în contrast cu o hartă imprimată manual a orașului. Bosforul este în centrul balonului, iar paleta cromatică este inspirată de soarele de deasupra strâmtorii Bosfor, care leagă Marea Neagră cu Marea Marmara.