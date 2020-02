Programul „Primul automobil” va fi la fel de popular ca Programul „Prima casă”? Ce spun experții?

21:20

La nivel global, sunt 63 miliardari cu vârste sub 40 ani. Kylie Jenner, surorile Alexandra şi Katharina Andresen şi Gustav Witzoe fiind primii trei miliardari tineri din lume, scrie digi24.ro. Numărul miliardarilor cu vârsta sub 40 de ani este, în prezent, la cel mai mare nivel, fiind de 63 de persoane, potrivit Mediafax. Averea totală […]