Chicu cere urmărirea penală a judecătorilor care au luat decizia finală în dosarul în care R. Moldova a pierdut peste 1,5 milioane de euro la CtEDO

13:30

Tamara Chişcă-Doneva, Ala Cobăneanu, Tatiana Vieru, Sveatoslav Moldovan și Vera Macinskaia sunt judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) care au dispus, prin încheierea emisă la 20 iulie 2005, interzicerea efectuării şi înregistrării oricăror tranzacţii de înstrăinare a patrimoniului, inclusiv imobilul fostei S.A. „Gemeni”. Astfel, Guvernul R. Moldova urmează să achite prejudicii de 1.515.000... The post DOC/ Judecătorii care au luat decizia finală în dosarul în care R. Moldova a pierdut peste 1,5 milioane de euro la CtEDO appeared first on Ziarul de Gardă.