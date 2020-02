SIMONA HALEP - ONS JABEUR // Cristian Tudor Popescu, verdict după victoria chinuită a Simonei Halep: „Au fost niște greșeli greu de descris, cauza e una psihică”

14:00

Apa ca simbol al visului contine un mesaj foarte important pentru cel care o viseaza. In functie de continut si de natura visului apa poate avea interpretari diferite. Culoarea, locul si starea apei din vis influenteaza semnificatia mesajului.Apa are legatura cu starea emotionala a celui care o viseaza. Asa cum multi oameni nu-si inteleg prea bine emotiile, apa poate imita emotiile pe care ei le simt sau le reprima.Apa poate avea atat o semnificatie pozitiva cat si una negativa, iar intelegerea rolului sau te poate ajuta in viata de cu zi.Culorile apeiApa clara: Este un simbol pozitiv care iti indica faptul ca emotiile tale sunt clare. Daca mai este cineva in vis apa poate indica sentimentele pe care le ai pentru el/ea.Maronie/murdara: Poate sugera dificultati emotionale. Gandurile pe care le ai influenteaza ceea ce simti legat de o situatie. Incearca sa fii mai pozitiv.Albastra inchis: Daca culoarea apei este intunecata inseamna ca te confrunti cu emotii puternice aflate in adancul subconstientului tau. Cum te simti in apa dezvaluie cat de confortabil te simti cu adancimea ta emotionala.Rosie: Acest simbol sugereaza suparare sau pasine. Este o culoare puternica care aduce la suprafata sentimentele adanci.Tulbure: Trebuie sa scapi de toata greutatea emotionala care apasa pe umerii tai in viata de zi cu zi.