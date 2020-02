Cei trei sute de moldoveni care se afla in China sunt in afara oricarui pericol, a spus ambasadorul Republicii Chineze in Moldova. Oficialul asigura ca tara sa ofera sprijin tuturor cetatenilor straini, dar si acces la serviciile medicale - VIDEO

