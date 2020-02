Diacov deschide parantezele: Candu tot a avut o discuție cu Dodon și s-a arătat satisfăcut

21:20

„Eu am avut o reacţie promptă referitor la declaraţia ministrului Ciocoi. Am condamnat declaraţia sa. Colegii care spun acum că moţiunea împotriva ministrului Ciocoi am luat apă în gură. Da, e vorba de domnul Candu. Ministrul a fost chemat mâine la fracţiunea PD şi urmează să ne explice de ce a făcut acea declaraţie jignitoare la adresa celor care au luptat atunci. Ulterior vom decide dacă vom vota pentru această moţiune sau nu. Pavel Filip a continuat cu criticele la adresa lui Candu. „Eu am cerut retragerea trupelor ruseşti de la tribuna ONU şi chiar a fost şi o rezoluţie în acest sens. Nu a fost deloc simplu. Am obţinit controlul vomun a frontierei pe sectorul transnistrean, întoarcerea terenurilor agricole, rezolvarea problemei şcolilor cu predare în limba română. Mă doare că cineva care nu a făcut nimic e tare în declaraţii. Deci, eu nu voi acţiona emotiv şi să influenţez lucrurile.