Miliardarul rus renunță la Aeroport

Un raport al Procuraturii Generale privind investigarea devalizarii sistemului bancar a fost prezentat astazi in Comisia securitate nationala, aparare si ordine publica. ”Documentul coincide in mare parte cu cel al Comisiei parlamentare de ancheta in acest caz”, a remarcat presedintele respectivei comisii, Alexandru Slusari. Pana a prezenta raportul, adjunctul procurorului general Ruslan Popov a cerut ca audierile sa fie fara presa. El a invocat informatii confidentiale.