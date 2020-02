Plecarea celor șase, privită diferit

20:00

In Republica Moldova sunt peste 46 de mii de persoane care sufera de alcoolism. Aproape sapte mii dintre acestea sunt femei. Printre cei care au cazut in patima paharului sunt si copii. Potrivit Ministerului Sanatatii, ne aflam in topul statelor cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor. Mai grav este ca multi betivi nu ajung sa se adreseze medicilor, chiar daca aveau asemenea intentii. Altii nici nu vor sa auda de vreun tratament.