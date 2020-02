Premierul, SUPĂRAT pe judecători! Să fie verificate averile tuturor magistraților, pentru care am pierdut la CEDO

09:15

Liderul PDM, Pavel Filip, îl acuză pe colegul de partid Andrian Candu că ar fi tare doar în declaraţii, dar când vine vorba de lucruri concrete ia apă în gură. În cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, Pavel Filip a comentat declarația lui Andrian Candu, care a cerut demisia minstrului de Externe, Aureliu Ciocoi. "Eu imediat am ieșit cu o reacție, eu am condamnat această declarație. Nimeni din colegii mei, care azi se dau foarte tare în declarații pentru a vota această moțiune simplă, atunci luase apă în gură, dar eu am condamnat. - Vă referiți la dl Candu? - Da", a spus Pavel Filip. Potrivit lui Filip, în mod normal, astfel de subiecte se disuctă la partid, dar nu se fac declarații publice. "Eu am solicitat de la tribuna ONU retragerea trupelor rusești, am obținut o rezoluție a ONU de retagere a trupelor rusești, în premieră petru Moldova. (...) De aceea, pe mine mă doare, când cineva, care nu a făcut absolut nimic, se dă tare și cu multe declaraţii. Trebuie să faci niște lucruri concrete, dar nu doar niște declarații", a mai spus Filip.