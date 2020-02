LIVE VIDEO /// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 19 februarie 2020

08:10

Pestii sunt ultima statie din cele 12 a calatoriei Soarelui prin zodiac. In acest an, de la sezonul Pesti 2019 si pana acum, si noi am calatorit impreuna cu Soarele prin toate zodiile, am crescut si ne-am schimbat, am castigat, am pierdut, am plans si am fost fericiti iar fiecare eveniment ne-a facut sa fim mai intelepti si mai emotionali.Zodia Pesti 2020 aduce inchiderea provocarilor pe care le-am avut si ne face mai intregi ca inainte. Ne ajuta sa reflectam la vietile noastre din ultimul an si sa ne implicam in ele intr-un mod mult mai bun. Putem invata multe din trecut dar nu putem sa traim in prezent daca nu ne desprindem de trecut.Fiecare noua miscare a Soarelui in alta zodie aduce o inevitabila schimbare a energiei dominante. Soarele inseamna personalitatea noastra si imprima ritmul vietii noastre zilnice. Soarele in Pesti nu inseamna acelasi lucru pentru oameni ca Soarele in Varsator, desigur. Sa ne pregatim, asadar, sa trecem de la vibratia Varsatorului – logic, pragmatic, futurist, vizionar si detasat emotional – la valuri valuri de emotii, sensibilitati si spirit de coeziune, adica vibratia Pestilor.Avem nevoie de zodia Pesti 2020 ca sa tragem o gura de aer, sa simtim ce e de simtit chiar daca exageram, sa punem laolalta toate bucatile de puzzle adunate de peste an si sa ni le asumam ca parte din cine suntem, ca sa putem porni pe un nou drum dupa ce se termina acest sezon si Soarele isi reia un nou ciclu de un an.