Producătorii locali susțin plafonarea reducerilor comerciale. Comercianții o cred inacceptabilă

13:45

Cântăreaţa în vârstă de 18 ani va interpreta în premieră, marţi seara, la ceremonia de decernare a premiilor Brit Awards 2020, piesa ''No Time To Die'', pe care a compus-o împreună cu fratele ei într-un autocar de turneu. Finneas O'Connell, fratele cântăreţei, a declarat pentru programul BBC Breakfast că lui Daniel Craig ''trebuia să îi placă'' melodia. ''Dacă lui Daniel nu-i place, atunci nu obţii slujba'', a spus el. Eilish a adăugat că actorul ''are o mare contribuţie'' şi ''este foarte implicat''. Tânăra cantautoare americană a lăsat să se înţeleagă că este emoţionată la gândul că îşi va auzi balada în film dar şi că o va interpreta în premieră, în direct, la gala Britt Awards. ''Nu am interpretat-o niciodată (live), aşa că pare foarte ciudat că va fi în public'', a adăugat ea. Cântăreaţa care s-a remarcat anterior cu melodia ''Bad Guy'' a precizat, însă, că acesta este un vis devenit realitate. ''De ani de zile vrem să facem o melodie 'Bond'. Îmi aduc aminte că, la începutul anului trecut, am spus întregii noastre echipe că, dacă apar lucruri legate de 'Bond', vrem să fim implicaţi pe cât de mult posibil'', a dezvăluit ea. Fratele ei a adăugat: ''Există puţine lucruri la fel de râvnite ca interpretarea unei melodii 'Bond' şi nu am tratat propunerea cu uşurinţă. Chiar am muncit cât de mult am putut pentru a ne dovedi demni de acest lucru''. Billie Eilish, marea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţii a galei premiilor Grammy, eveniment desfăşurat la sfârşitul lunii ianuarie la Los Angeles a decis recent să se îndepărteze de Instagram din cauza boicotului cultural (''cancel culture''). ''Am încetat să citesc comentariile în întregime. Îmi strică viaţa. Este ciudat, cu cât sunt mai interesante lucrurile pe care le faci, cu atât mai multă lume te urăşte'', a spus ea. ''Boicotul cultural este o nebunie. Pe internet sunt o grămadă de troli, iar problema este că multe lucruri sunt luate în râs. Totul pentru o glumă. Oamenii spun orice pentru a-i face pe alţii să râdă. E o nebunie că am citit vreodată comentarii. Ar fi trebuit să încetez cu mult timp în urmă, dar problema este că mi-am dorit întotdeauna să rămân în contact cu fanii mei, iar oamenii au stricat asta, atât pentru mine cât şi pentru ei'', a adăugat tânăra. Săptămâna trecută, la doar două zile după ce a postat pe Twitter câteva acorduri la pian, fără voce, din noua piesă tematică pentru următorul film al seriei "James Bond", Billie Eilish a dezvăluit întreaga melodie, care a fost ascultată în doar câteva ore de circa 3,5 milioane de fani pe Instagram. Cântăreaţa a fost una din vedetele invitate la gala premiilor Oscar, unde a interpretat cântecul "Yesterday" al grupului The Beatles în cadrul secţiunii intitulate 'In Memoriam', în care au fost omagiate personalităţile din lumea filmului care au murit în cursul anului trecut. Cel de-al 25-lea film al seriei "James Bond" va fi lansat în luna aprilie şi este pentru a 5-a şi ultima oară când acest rol este interpretat de actorul britanic Daniel Craig (51de ani).