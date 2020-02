Dumitru Diacov, despre grupul celor șase: Au decis împreună cu sponsorii

11:00

Astăzi Igor Dodon își sărbătorește ziua de naștere. În această zi, șeful statului a mers într-o familie din Ialoveni și i-a dus mai multe daruri.„În această zi de o semnificație specială pentru mine, am decis să bucur sufletele unor oameni greu încercați de soartă. Astfel, am vizitat familia Nataliei și a lui Valeriu Barbuța din Ialoveni, ambii suferă de grave probleme de sănătate și se deplasează doar cu ajutorul cărucioarelor.Căruciorul electric pe care îl are Valeriu este foarte uzat, din care motiv am decis ca din partea Fundației „Din Suflet”, să îi oferim un cărucior nou pentru a se putea deplasa nu doar prin casă, dar și prin curte sau chiar distanțe mai mari. De asemenea, am oferit familiei produse alimentare, produse igienice, scutece, ș.a.Totodată, cu mare bucurie în suflet am aflat că Albert, băiețelul cuplului Barbuța, astăzi împlinește 2 anișori. I-am dăruit micuțului o bicicletă, cărți și jucării.Am urat familiei sănătate și multe bucurii!Faptele bune continuă!!”, a scris Igor Dodon.