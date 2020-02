Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la peste 2.000 de morți și 75.000 de îmbolnăviri

Epidemia a provocat până acum peste 2.000 de decese, inclusiv cinci în afară Chinei și peste 75.000 de persoane au fost infectate, relatează presa de peste Prut. Miercuri este ziua decisivă pentru miile de turiști, între care și doi moldoveni, de la bordul navei Diamond Princess, aflată în carantină în portul japonez Yokohama. Autoritățile de... The post Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la peste 2.000 de morți și 75.000 de îmbolnăviri appeared first on Ziarul de Gardă.

