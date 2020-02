Decizie surprinzătoare la Kremlin: Putin l-a concediat pe unul dintre cei mai importanţi consilieri ai săi

14:00

Noua generație Land Rover Defender are un rol bine stabilit în viitoarea peliculă James Bond: No time to die. Producătorul britanic a publicat un scurt clip video realizat în timpul filmărilor unor cascadorii pe care le vom savura începând cu 2 aprilie, ziua în care Agentul 007 revine pe marile ecrane, scrie Automarket.ro. Noua generație […] Articolul (VIDEO) Cascadoriile impresionante făcut cu Land Rover Defender în viitorul film James Bond apare prima dată în Cotidianul.