Urări de ziua președintelui

Președintele Igor Dodon împlinește astăzi (18 februarie 2020) 45 de ani. ZdG a întrebat cetățenii ce urări ar avea pentru el. Răspunsurile au fost diverse, dar majoritatea celor intervievați i-au urat să lucreze pentru binele cetățenilor, nu pentru propriile beneficii. The post Urări de ziua președintelui appeared first on Ziarul de Gardă.

