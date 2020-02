PDM, împărțit în trei? Reacții și opinii despre „neînțelegerile din cadrul Partidului Democrat”

Deputați PPDA și PAS susțin că neînțelegerile dintre membrii Partidului Democrat sunt evidente și că în interiorul PDM s-au format cel puțin trei grupuri cu viziuni diferite încă de la plecarea fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Potrivit deputaților din opoziție, întâlnirea dintre PSRM și PDM, de luni seara, la Parlament, și numirea noilor vicepreședinți ai... The post PDM, împărțit în trei? Reacții și opinii despre „neînțelegerile din cadrul Partidului Democrat” appeared first on Ziarul de Gardă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul de Garda