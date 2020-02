Deputații PAS și PPDA solicită anularea concursului pentru funcția de director al ANRE

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate, Dumitru Alaiba și Stela Macari, solicită anularea și repetarea concursului pentru funcția de director al Consiliului de administrației al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Membrii comisiei economie, buget și finanțe au susținut că alegerea candidatul a fost ales într-un mod netransparent. „Caracterul public al concursului la etapa de evaluare... The post Deputații PAS și PPDA solicită anularea concursului pentru funcția de director al ANRE appeared first on Ziarul de Gardă.

