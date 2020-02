DOC/ Declarația privind vectorul european, în trei variante. Diacov prezintă ciornele

Președintele fracțiunii Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, susține că au fost elaborate trei schițe ale declarației privind reconfirmarea vectorului european și promovarea consecventă a cursului strategic și ireversibil de integrare europeană. Deputatul a publicat ciornele, menționând că una a fost scrisă de PAS și Platforma DA, alta a fost completată de PDM, iar... The post DOC/ Declarația privind vectorul european, în trei variante. Diacov prezintă ciornele appeared first on Ziarul de Gardă.

