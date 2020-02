Bilanțul global al deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.873

Autoritățile de sănătate din China au raportat că în ultimle 24 de ore au murit 98 de persoane din cauza coronavirusului. Bilanțul global al deceselor a ajuns la 1.873, potrvit CNN. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a susținut că potrivit ultimelor date, numărul cazurilor infectate cu coronavirus a început să scadă în China. „Această... The post Bilanțul global al deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.873 appeared first on Ziarul de Gardă.

