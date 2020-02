INCENDIU într-un apartament din Capitală. Pompierii au găsit cadavrul unei femei

13:20

Ipocrizia liderilor populari nu are margini. Și asta pentru ca așa le permite poporul, care nu-i taxează pentru faptul ca este ținut de prost. In disperare, pentru că viața le este din ce in ce mai grea, oamenii sunt gata să creadă oricărei minciuni și sa accepte de fiecare dată sa agațe in Casa Mare […]