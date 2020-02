La Ungheni va fi reconstruit și operaționalizat un punct SMURD

17:00

După ce am citit scrisoarea „Familia mea are de toate, numai pe mine nu”, publicată în ultimul număr, am vrut să scriu despre cum am trăit aici, în țara noastră. Deși nu se obișnuiește a vorbi despre asta, deoarece, rămânând alături de copii, răbdând foame și frig, femeile noastre nu au câștigat nici mașini, nici […]