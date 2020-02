Mai mulți copii din opt centre de plasament au aflat azi detalii despre domeniul IT

20:50

Furtuna „Dennis” a facut ravagii in Marea Britanie. Un om a murit dupa ce a fost luat de viitura, iar doi si-au pierdut viata pe mare. Furtuna ar urma sa ajunga astazi si in Norvegia, unde va aduce viscol puternic. Autoritatile de la Oslo au anuntat cod rosu in mai multe provincii.