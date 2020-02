Opinie: „Criză de nervi de care a dat dovadă Dodon va înrăutăți și mai mult relația cu Bruxelles-ul”

23:30

Poetul basarabean Efim Chicu a lansat, vineri, 14 februarie 2020, placheta de versuri „Ochiul de sub copertă”, în care predomină tematica patriotică. Evenimentul a avut loc în cadrul spectacolului literar-muzical cu genericul „Suflet din sufletul neamului meu”, realizat de către actorii Teatrului Muzical-Dramatic „B.P.Hasdeu” din Cahul cu ocazia aniversării a 85 de ani de la nașterea marelui poet Grigore Vieru. Astfel, actorii, în comun cu interpreții Mircea Zgherea, Viorel Burlacu, Vitalie Toderașcu și Victor Celan, au recitat și au interpretat cântece pe versurile lui Efim Chicu. „Ochiul de sub copertă” este a șaptea carte a poetului și prozatorului basarabean, care a fost în trecut profesor. „Prin anii 2001-2002, când copiii au plecat din satul natal la liceu, iar noi nu aveam cu ce-i întreține, fiind ambii profesori, am făcut și eu, cum au făcut toți bărbații profesori din statul acesta, am plecat în străinătate ca să câștig un ban. Iar atunci când am ajuns singur la Madrid, un oraș mare cu niște oameni care nu erau de natura noastră, cea basarabeană, parcă m-a întrebat Cineva de Sus: „Născut sub zări de codri și botezat în zid. Ce cauți sub copita Coridei din Madrid”. Așa am început să scriu”, a explicat poetul. Așa au apărut și primele sale cărți publicate din propriile resurse financiare. Efim Chicu a muncit șapte ani în mai multe state din UE, însă într-un final a revenit acasă. Acum este agricultor, dar continuă să scrie versuri, multe dintre acestea fiind publicate zilnic pe pagina sa de Facebook. „Îl port în suflet pe Grigore Vieru și am rămas să duc mai departe poezia de acolo de unde a lăsat-o marele poet, conștient fiind că dacă ar fi trăit el, ar fi făcut-o mai bine decât mine. Însă, o fac în speranța că după dispariția mea, va veni un alt poet și va spune că eu aș fi făcut-o mai bine decât el”, a mai adăugat Efim Chicu. Mai mult, poetul este convins că s-a născut pe acest pământ datorită limbii române. „Atunci când a început războiul, tatăl meu era în armata română și a fost capturat de către ruși, după ce a dus o căruță cu merinde în spatele frontului. El era împreună cu un căruțaș și ambii au fost întrebați dacă cunosc limba română. Atunci, căruțașul a răspuns afirmativ și l-au împușcat, iar tata a răspuns negativ și l-au luat în lagăr unde a stat până la sfârșitul războiului, iar în 1949, împreună cu mama care-l avea în brațe pe fratele meu de un an, a fost deportat în Siberia. Acolo s-a născut sora mea în anul 1950 și după revenirea în patrie, în 1958, m-am născut eu. Zic că m-am născut datorită limbii române, fiindcă dacă tata ar fi spus atunci că vorbește limba rusă, eu nu aș fi existat”, a povestit autorul plachetei „Ochiul de sub copertă”. Efim Chicu este poet, prozator, membru titular al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova și a editat până în prezent mai multe cărți, printre care „Sărută-mă pe frunte-nțelepciune”, „Tribut pentru abuz de spirit”, romanul „Amorebieta” și plachetele de versuri „Doamna din acvariu”, „Cubul cu o singură față solară” și „Umbrela Singurătății”. Articolul Poet basarabean: „M-am născut datorită limbii române” apare prima dată în InfoPrut.