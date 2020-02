Un autobuz de rută și o ambulanță s-au tamponat violent la Botanica

11:20

Caroline Flack, fosta prezentatoare a popularei emisiuni de tip reality-show "Love Island" şi câştigătoare a versiunii britanice a emisiunii "Dancing with the Stars", a fost găsită decedată la vârsta de 40 de ani în apartamentul ei din Londra, sâmbătă, în urma unei sinucideri. Jurnalista renunţase la îndatoririle sale de prezentatoare TV după ce a fost pusă oficial sub acuzare pentru agresarea iubitului ei în luna decembrie. Caroline Flack a negat acuzaţiile formulate împotriva ei, relatează Age...