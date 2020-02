Olesea Stamate e pierdut procesul împotriva lui Dumitru Țîra

15:50

Potrivit lui Orban, care a venit la putere în 2010, când Ungaria era încă sub efectul unui bailout financiar internațional, guvernul său a respins cererile pentru mai multă austeritate și a scăpat de împrumuturile cerute de FMI pentru a avea o mână mai liberă în politicile sale economice. „În ultimii zece ani, am învățat că Europa nu se află la Bruxelles”, a spus premierul. „Europa suntem noi și nu trebuie să ne conformăm elitelor epuizate de la Bruxelles. Mai înainte credeam că Europa este viitorul nostru, astăzi știm deja că noi suntem viitorul Europei”, a adăugat el.Soluția creșterii este restabilirea respectului față de sentimentul național, a spus Viktor Orban în discursul său. „Am considerat că ori vom găsi o cale, ori o vom crea noi. Dar pentru că drumurile desemnate de Bruxelles și Washington nu erau viabile pentru noi, am fost nevoiți să facem o cale nouă”.