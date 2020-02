Ion Mămăligă este noul șef SPIA

10:30

Centrul Național Anticorupție (CNA) a reținut, în ianuarie 2018, o grupare formată din șapte persoane – angajați ai Serviciului Vamal, un antreprenor și o persoană fizică – implicate într-o schemă de contrabandă cu echipament pentru generare de criptovalută, care urma să ajungă în regiunea separatistă transnistreană. Persoanele arestate au fost acuzate de comiterea infracțiunilor contrabandă, exces de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu. În cadrul aceleiași cauze penale, a fost aplicat sechestru pe 160 de sisteme de generare de monedă virtuală (Bitcoin) în valoare totală de 4.593.878 de lei (circa 238.811 euro). Costul unui astfel de dispozitiv se ridica la 28.711 lei, echivalentul a circa 1.500 de euro per unitate. În prezent, Fiscul moldovenesc a încercat de patru ori să valorifice echipamentul cu pricina, dar nu a mai reușit, chiar și la o valoare de aproape trei ori mai mică. Acest lot este doar o parte neînsemnată din volumul de computere ce a ajuns în Transnistria potrivit unui contract de furnizare de tehnică de mining, în valoare de 8.694.000 de dolari. Contractul de achiziție a fost semnat între un agent economic din stânga Nistrului, Tirsteklo, și un offshore din Insulele Virgine Britanice, Goweb International Ltd. Acesta din urmă are un patron rus, Nikita Morozov, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse și al Căilor Ferate Ruse. Regimul separatist de la Tiraspol, consiliat de fiul fostului procuror general al Federației Ruse, Igor Ceaika, încearcă de mai bine de doi ani să obțină noi surse de finanțare cu ajutorul energiei foarte ieftine furnizată de Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, proprietate a concernului rusesc Inter-RAO. De altfel, Igor Ceaika este arhitectul legislației transnistrene pentru legalizarea activității de mining în regiunea separatistă și, mai nou, partener de afaceri al fratelui președintelui Igor Dodon, Alexandru. Pe 2 februarie 2018, sovietul suprem de la Tiraspol a adoptat în regim de maximă urgență o lege prin care legaliza activitatea de blockchain, dobândirea de criptomonede. Ianuarie 2018, Tiraspol. Vadim Krasnoselsky (stânga) și Igor Ceaika (dreapta). Foto: newsmaker.md Activitatea de blockchain în Transnistria este favorizată de gazele ieftine furnizate de Gazprom în contul unei datorii istorice a Moldovagaz, care a ajuns deja la circa șapte miliarde de dolari. (detalii AICI) Banii obținuți în urma vânzării de energie electrică pentru procesul de mining ajung pe un cont special gestionat de așa-numitul guvern de la Tiraspol. Echipament de contrabandă Cel puțin, echipamentul sechestrat de autoritățile moldovenești a intrat în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, concesionat în toamna anului 2013 către SRL Avia Invest, o firmă controlată de Ilan Șor, principalul suspect în dosarul fraudei bancare din 2014. Printre angajații Serviciului Vamal reținuți în acest caz, figura fostul şef adjunct în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Marcel Pulbere, soțul magistratei Judecătoriei Chișinău, Ruxanda Pulbere. Acest personaj a mai fost acuzat de implicare în scheme de contrabandă în 2007, însă a fost achitat. De această dată, Pulbere a fost reținut la 23 ianuarie 2018 și plasat în arest până la 1 februarie 2018, când i-a fost aplicată măsura preventivă de arest la domiciliu. Ulterior, la 21 aprilie 2018, instanța de judecată i-a înlocuit măsura preventivă, fiind eliberat provizoriu sub control judiciar. În cele din urmă, șase figuranți ai acestei cauze, inclusiv Marcel Pulbere, au fost scoși de sub urmărire penală. „Sunt curați ca lacrima”, ne-a declarat, la începutul lui 2019, fostul procuror responsabil de acest caz, Lilian Rudei. Singura persoană rămasă învinuită este Alexandru Ciornîi, fostul administrator al firmei de brokeraj de la Aeroportul Internațional Chișinău – Întreprinderea cu Capital Străin Impex-Depozit SRL. Ciornîi este învinuit de contrabandă și organizarea unui grup criminal. Acesta a refuzat să ne ofere vreo declarație pe holurile Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, sfătuit de avocatul său. ÎCS Impex-Depozit SRL se ocupă de primirea mărfurilor la depozitul provizoriu de la reprezentantul Avia Invest SRL; de plasarea mărfurilor în regim vamal la depozitul provizoriu; de asigurarea siguranței mărfii în perioada păstrării acesteia; de eliberarea mărfii către destinatar și întocmirea actelor necesare pentru plasarea mărfurilor în regim depozit provizoriu. Impex-Depozit deține peste 400 de metri pătrați, din care 203,4 metri pătrați au fost primiți în locațiune de la Eximservice Broker SRL și alți 214,6 metri pătrați de la Avia Invest SRL. Toate mărfurile importate pe cale aeriană în Moldova, după ce sunt deservite de Avia Invest SRL, sunt transmise depozitului cargo administrat de către Impex-Depozit SRL, după care sunt eliberate destinatarului. Omul lui Șor Alexandru Ciornîi este un personaj apropiat de Ilan Șor. El apare, în mai 2006, ca proprietar intermediar, pentru numai șase zile, al unui imobil deținut de fostul primar de Orhei în mai multe rânduri între 2009 și 2014. 27 martie 2019. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorul Lilian Rudei (stânga) și Alexandru Ciornîi (dreapta), înaintea celei de-a doua ședințe. Foto: Anticoruptie.md Același imobil s-a mai aflat în proprietatea Doinei Luncașu, soția lui Iurie Luncașu, fostul partener de afaceri al lui Vladimir Plahotniuc. Iurie Luncașu s-a sinucis în august 2019. (Detalii AICI) Deschisă în iunie 2010 de către cetățenii Pisarevcher Eduard și Pisarevcher Leonid, Impex-Depozit ajunge în decembrie același an în proprietatea unei companii americane, TURBINE REAL ESTATE HOLDINGS, firmă implicată într-o afacere oneroasă cu Primăria Chișinău în 2010. (Detalii AICI) În februarie 2011, Impex-Depozit își mută sediul în preajma Aeroportului Internațional Chișinău, pe strada Aeroportului 78. În fruntea companiei cu pricina s-au perindat mai mulți interpuși și parteneri de afaceri ai oligarhului Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Filiera odesită din SUA și conexiunile cu Plahotniuc Conform registrelor Fiscului american, în rapoartele financiare anuale de până în 2015, în calitate de manager al acestei firme, apare avocatul de origine ucraineană, Valentin Gurvits. Olga Iaralova și avocatul Val Gurvits. Foto: Facebook.com Legăturile dintre Gurvits și Plahotniuc sunt vechi și complicate. Pe 30 iunie 2011, Gurvits a recunoscut, în calitate de martor într-un proces, că a încercat să facă afaceri cu Plahotniuc în R. Moldova și că parteneriatul lor nu a mers din cauza unor pretinse activități criminale ale fostului lider al Partidului Democrat din Moldova. (DOC) În 2012, avocatul american a devenit un personaj cunoscut în capitala Moldovei, după ce a venit să îl apere pe Plahotniuc în cazul acuzațiilor cum că ar fi fost dat în urmărire internațională prin Interpol. (Detalii AICI). În 2017, Gurvits este înlocuit în managementul TURBINE REAL ESTATE HOLDINGS de către cetățeanul ucrainean Leonid Selivanov, cu adresa fizică pe strada Al. Șciusev 89 din Chișinău. Registrele britanice îl prezintă pe Selivanov ca fiind un cetățean ucrainean, născut la Odesa. Nu în ultimul rând, Gurvits este un apropiat al familiei lui Serghei Iaralov, un personaj din cercul intim al lui Plahotniuc. Soția lui Iaralov a postat mai multe fotografii cu acesta în ipostaze amicale. Valentin Gurvits nu ne-a răspuns solicitărilor de a intra în dialog și a ne explica rolul său în această companie și afacerile cu Vladimir Plahotniuc. Profesor la Universitatea din Boston, Gurvits este specializat în servicii juridice prestate companiilor din domeniul IT, inclusiv omului de afaceri Aleksei Gubarev. Acesta din urmă a fost acuzat de autoritățile americane că ar fi pus rețeaua companiilor sale la dispoziția spionajului rusesc în timpul ultimei campanii prezidențiale din SUA. „Raportul Muller”, elaborat de procurorul special american Robert Mueller în urma anchetei privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, conține repetat referințe la faptul că suspecții de origine rusă au folosit, în acest proces, monede virtuale de tip Bitcoin pentru diverse acțiuni incluse în operațiune. Mutarea în offshore-ul din Scoția Pe 8 mai 2018, după arestarea lui Alexandru Ciornîi și aplicarea sechestrului pe echipamentul de mining, Impex-Depozit își schimbă din nou proprietarul. Asociat unic al acestei firme devine Winthrop Alliance LP – o companie din Scoția, Marea Britanie. Drept proprietar al Winthrop Alliance LP figurează, de această dată, un cetățean moldovean, Nicolae Munteanu, angajat al Impex-Depozit încă din 2011. În prezent, Impex-Depozit este administrată de Eduard Bergman, cetățean moldovean. Omul de afaceri Nicolae Munteanu a recunoscut că schimbarea proprietarului Impex-Depozit a fost legată de implicarea fostului său coleg, Alexandru Ciornîi, în afacerea cu contrabandă. El ne-a dat de înțeles că este un simplu angajat, un frontman, și că adevărații proprietari ar fi altcineva. „Așa au decis fondatorii... trebuia să gestioneze cineva compania [după scandalul cu Alexandru Ciornîi]. Probabil, nu au avut atâta încredere în altcineva. Să pună două persoane noi ca să nu ne fure.” În ce privește cazul de contrabandă cu echipament de mining, Munteanu ne-a declarat că Impex-Depozit nu a fost implicată în infracțiunea cu pricina. ICS Impex-Depozit SRL „Dacă ar fi fost implicată, cu siguranță, ni se retrăgea licența... pentru noi, brokerii, este suficient trei–patru zile să fii suspendat din activitate și apoi, gata, nu mai găsești clienți”, ne-a spus el. De asemenea, Munteanu a ținut să precizeze că prin Impex-Depozit nu au trecut alte loturi de echipament de mining și că firma nu are nimic în comun cu Ilan Șor sau Vladimir Plahotniuc, iar despre Valentin Gurvits zice că „a auzit din presă”. Articol realizat în cadrul proiectului „Jurnaliști împotriva Crimei Organizate”, derulat de Fundația Freedom House în parteneriat cu Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică și finanțat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România.