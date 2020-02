(INTERVIU) Viorel Garaz: Ambiția mea este să demonstrez că o întreprindere de stat poate fi rentabilă și eficientă

15:00

Prestigioasa revistă fDi Magazine, ce face parte din grupul publicației Financial Times, a acordat Zonei Economice Libere „Bălți” două distincții la nominalizarea fDi FREE ZONES OF THE YEAR 2019, categoriile Supplier Development și Expansions, transmite CURENTUL. ZELB se numără printre cele 68 de Zone Economice Libere ce au fost nominalizate de către publicație din numărul […]