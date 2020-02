VIDEO | Ion Chicu: La mine nu au ajuns informații că profesorii nu primesc salariul după sistemul nou

15:30

Prestigioasa revistă fDi Magazine ce face parte din grupul publicației Financial Times, a acordat Zonei Economice Libere „Bălți” două distincții în cadrul clasamentului anual fDi FREE ZONES OF THE YEAR 2019, categoriile Supplier Development și Expansions ZEL ,,Bălți” se numără printre primele 75 de Zone Economice Libere ce au fost nominalizate de către publicație din numărul total de 5383 de identități din întreaga lume, scrie MoldStreet. În 2018, publicația a a inclus Zona Economică Liberă Bălți în clasamentul GLOBAL FREE ZONES OF THE YEAR 2018, unde a primit premiul editorilor EDITOR`S CHOICE AWARDS. Totodată, ZEL ,,Bălți” a fost menționată atunci și la alte categorii […]