Ilie Ceban despre subteranele capitalei: Sunt agenți economici care sunt gata să investească sub formă de donații

„O atenție deosebită a fost acordată actualei situații și perspectivelor de reglementare a diferendului transnistrean, în care OSCE este, în mod tradițional, principala platformă de negocieri. Am pledat pentru continuarea „politicii pașilor mici” și implementarea Protocolului „Berlin+”.În acest context, am vorbit despre întrevederea de astăzi cu Edi Rama, Premierul Albaniei, țară care anul curent deține președinția OSCE, și am subliniat faptul că noi mizăm pe susținerea acestei țări în obținerea unui progres pe dimensiunea transnistreană. Totodată, am apreciat înalt experiența și competența în acest sens a Reprezentantului special al Președintelui în exercițiu al OSCE, Thomas Mayr-Harting”, a scris Igor Dodon.