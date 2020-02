Panouri solare din fonduri europene, pentru un liceu de peste Prut

18:50

Miscarea Politică UNIREA (MPU) condamnă decizia Guvernului de a rechema, peste noapte, 6 ambasadori, inclusiv și în special, pe ambasadorul R. Moldova în România, Mihai Gribincea. De asemnea, MPU inițiază acțiunea de protest cu caracter permanent „STOP Dodon!”, iar prima acțiune va avea loc vineri, 14 februarie 2020. Miscarea Politică UNIREA consideră că decizia Guvernului de a rechema șase ambasadori, în special, a ambasadorului R. Moldova în România, Mihai Gribincea, are loc in contextul încercării regimului Dodon de a anula realizările Mișcării de Eliberare Națională, și de resovietizare a R. Moldova, precum: reparația ilegală a monumentului „eliberatorilor” din fața Academiei de Științe, redenumirea străzii Octavian Goga în Alexandr Suvorov, înlocuirea Pietrei Comemorative din PMAN cu monumentul „Rodina Mati”, lipsirea victimelor deportărilor de gratuitate în transportul public, „restaurarea” memorialului „Eternitate” după ce acolo s-au investit 40 de milioane de lei în 2006, obligarea Primăriei Chișinău să repare muzeul Pușkin (fără acoperire legală și financiară), lansarea ideilor precum: deschiderea de muzee „Leningrad”, aderarea la diverse structuri ale uniunii euroasiatice, continuarea speculării subiectelor „statalității” si „limbii moldovenești”, preluarea masivă a spațiului mediatic de către Rusia etc De asemenea, sursa mai atrage atenția că decizia de rechemare a ambasadorilor are loc exact în momentul în care a fost cerută demisia ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi, care si-a permis să insulte toți cetățenii R. Moldova, prin declarația sa scandaloasă, precum că „Rusia a oprit vărsarea de sânge, pe Nistru”. „Prin urmare, în loc să-l demită pe ministrul Ciocoi și să aibă o atitudine responsabilă, Guvernul a preferat să facă o diversiune, rechemând, fără nicio explicație, 6 ambasadori, lovind astfel, din nou, în imaginea RM. MPU constată incapacitatea regimului degradat, Dodon, de a urma o agenda minimă, conformă cu interesele RM. Reiteram poziția noastră: cea mai bună soluție este ca regimul Dodon să plece, benevol!”, se mai arată într-un comunicat. Respectiv, MPU inițiază acțiunea de protest cu caracter permanent „STOP Dodon!”, iar prima acțiune va avea loc vineri, 14 februarie la ora 12:00, la monumentul domnitorului Ștefan Cel Mare și Sfânt din Chișinău. Articolul Mișcarea politică UNIREA, rezumat al încercărilor lui Dodon de resovietizare a R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.